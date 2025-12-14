Paritarias 2026: el Gobierno convocó a ATEN a una nueva mesa salarial

El gremio docente lo confirmó este domingo por la noche en sus redes sociales. Será el cuarto encuentro en el marco de las negociaciones para el año entrante.

El Gobierno de la Provincia y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén ( ATEN ) volverán a reunirse en una mesa paritaria para debatir la propuesta salarial 2026.

La citación del Ejecutivo provincial fue confirmada por el gremio docente en sus redes sociales este domingo por la noche. "Informamos que ATEN recibió la convocatoria a Mesa para el día lunes 15 de diciembre a las 12 del mediodía en Casa de Gobierno ", especificaron en sus perfiles.

Se trata del cuarto encuentro luego de las tres infructuosas reuniones previas, en el marco de medidas de fuerza y advertencias de cara al comienzo del próximo ciclo lectivo por parte de la organización de trabajadores de la educación que realizó un paro el día del último encuentro paritario y uno posterior (el 11 de diciembre) cuando se cumplió la fecha límite que le plantearon al gobierno para una nueva convocatoria.

En una primera instancia, ATEN rechazó la propuesta del Gobierno de un aumento del 2,5% trimestral. Luego, en asambleas, los docentes votaron negativamente la iniciativa que aceptaron ATE, UPCN y Viales, de un acuerdo semestral con incrementos por IPC en abril y julio, además de un bono de 380 mil pesos.

Tras el tercer encuentro, la Comisión directiva provincial del sindicato decidió no llevar la nueva oferta ante el mandato de las bases, al entender que no había un cambio significativo respecto de lo ya rechazado.

Fany Mansilla asumió la conducción de ATEN

Este sábado por la tarde, Fany Mansilla asumió como la nueva secretaria General de ATEN. En un emotivo acto que reunió a los principales referentes del gremio docente, su antecesor y compañero de vida, Marcelo Guagliardo cerró un ciclo de 20 años al frente de uno de los sindicatos más importantes de la provincia.

Mansilla accedió a la conducción de ATEN tras imponerse con el TEP en las elecciones del 29 de mayo por 501 votos frente a Angélica Lagunas, de la Multicolor Bermellón.

ATEN- CAMBIO- COMISIÓN DIRECTIVA- GUAGLIARDO- MANSILLA-4 Gentileza ATEN

Desde ATEN destacaron que en el acto de cierre de mandato de Guagliardo, sus hijos "dedicaron profundas palabras sobre su vida militante, el compromiso y amor por la escuela pública y la defensa de los derechos de la clase trabajadora. Del mismo modo lo hicieron los del compañero Pablo Grisón, quien también se despide de su responsabilidad como parte de la conducción".

La nueva Comisión Directiva, encabezada por la compañera Fany Mansilla asumió "la responsabilidad de enfrentar las políticas libertarias que pretenden arrebatar derechos a los trabajadores y derribar las conquistas por las que hemos luchado".

La flamante secretaria General recordó esta tarde frente a la sede que "ATEN, como sindicato se fundó y resistió la dictadura, tiene historia y presente de lucha, estamos preparados para enfrentar lo que viene".