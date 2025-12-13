Video: feroz golpiza a una mujer en plena calle por un supuesto robo

La señalada por el hecho es una conocida ladrona en la localidad cordillerana. La Policía debió intervenir y separar a las mujeres y se inició una investigación.

Una conocida ladrona de San Martín de los Andes fue acusada de robarle dinero a otra mujer de su barrio y el conflicto desató una feroz golpiza en plena calle. La Policía debió intervenir y separar a las mujeres. Además, se inició una investigación.

De acuerdo a la información consignada por Realidad Sanmartinense, el hecho de extrema violencia se registró el martes de esta semana, cuando el altercado entre las mujeres en plena calle alarmó a los vecinos, quienes convocaron a la Policía.

La gresca tuvo lugar en inmediaciones de calles Pil Pil y Traful , en el barrio Chacra IV . Al llegar al lugar, los efectivos separaron a las dos mujeres que se encontraban en medio de una confrontación física.

El video del hecho muestra a una de las mujeres como principal agresora, agarrando de los pelos, arrastrando por el piso y dando golpes en el rostro a la otra mujer.

Feroz golpiza a una mujer señalada por un robo

El medio cordillerano asegura que la propia Policía indicó que una de las involucradas manifestó que horas antes había sido víctima de un robo y señaló a la otra mujer —quien sería del ambiente delictivo y conocida por el apodo "la Cuerva"— como presunta autora del hecho.

De acuerdo con el relato de la denunciante, al encontrarla en la vía pública, la increpó por el supuesto robo y la agredió físicamente, acusándola del robo de su sueldo recién cobrado y exigiendo su devolución. Esto dio lugar al feroz enfrentamiento.

Ladrona conocida

Finalmente, ante la intervención de los efectivos, que intentaron calmar las aguas, "la Cuerva" (de apellido Aravena) terminó demorada ya que lejos de colaborar, comenzó a insultar al personal que quiso intervenir. Por su negativa a colaborar con el procedimiento, la demoraron por presunta infracción al artículo 50 del Código de Faltas provincial.

Artículo 50.- Será reprimido con multa equivalente al treinta y cuatro por ciento (34%) del valor JUS a tres (3) JUS o arresto por diez (10) días el que mediante provocaciones recíprocas a terceros o riñas en lugar público o expuesto al público produjere escándalo público o situación de peligro para la seguridad de las personas

La mujer fue esposada y trasladada al Hospital Dr. Ramón Carrillo para realizarle el examen médico correspondiente.

Mientras tanto, la damnificada fue entrevistada por los agentes, quienes iniciaron las diligencias de rigor para continuar con la investigación del supuesto robo y la invitaron a realizar la denuncia formal.

Tras ser evaluada por personal de salud, Aravena recuperó la libertad.

En diciembre de 2023, Aravena fue condenada por cinco robos en distintos puntos de la localidad y, además, por morder a un policía cuando la demoraba. La mujer fue sentenciada a cumplir casi dos años de prisión efectiva, la que acordó con la fiscalía tras reconocer los hechos. Se trató de hurtos que fueron cometidos en tres comercios y dos viviendas durante ese mismo año.