Violento robo a una heladería: golpes y gritos desesperados

El episodio ocurrió días atrás en la sucursal de una reconocida cadena de heladerías en Mar del Plata. Todo quedó grabado. Uno de los sospechosos fue detenido.

Nuevamente una heladería fue blanco de delincuentes armados. La peor parte la sufrió la empleada, quien fue amenazada con un arma y despojada de sus pertenencias. El suceso quedó registrado en las cámaras de seguridad y, en las últimas horas, la policía logró detener a uno de los sospechosos identificados.

El episodio ocurrió días atrás en la sucursal de la cadena de heladerías Grido , ubicada en Colón al 8700 de la ciudad de Mar del Plata. Cerca de las 13, dos hombres armados, encapuchados y con los rostros cubiertos ingresaron al comercio mientras la empleada, una mujer de 30 años, se encontraba en el depósito.

Las imágenes muestran que el local estaba vacío al momento del robo y que la empleada no aparece en cuadro porque se encontraba en la parte posterior. Al ser sorprendida por los delincuentes, entró en pánico y comenzó a gritar.

El robo fue grabado por las cámaras

El episodio completo duró poco más de dos minutos y medio. Aunque la cámara principal no registra la agresión —ocurrida en el depósito—, sí captó el audio en el que se escucha la desesperación de la empleada mientras era amenazada.

Los ladrones la amedrentaron con un arma de fuego y le robaron dinero y su teléfono celular. Antes de huir, intentaron forzar la caja fuerte, pero no lograron llevarse nada.

Mientras se desarrollaba el violento ataque, un minuto y medio después de la entrada de los delincuentes, una clienta ingresó al local. Al advertir lo que ocurría en el fondo, se retiró rápidamente sin comprar nada.

violento robo heladeria mar del plata

Finalmente, los asaltantes escaparon con la ayuda de otros dos cómplices que los esperaban afuera con motos 110cc para facilitar la fuga. Hasta el momento, ambos permanecen prófugos.

El hecho fue denunciado de inmediato al 911. Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar, asistieron a la víctima y confirmaron que había sufrido heridas leves en el rostro.

La detención de uno de los sospechosos

A partir de la denuncia se inició una investigación por robo agravado que este viernes derivó en la detención de un hombre de 42 años. El sospechoso fue localizado en una vivienda del barrio Villa Gascón, en la calle homónima al 7700.

robo heladeria mardel3

Según informaron fuentes del caso, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) logró identificarlo como la persona que actuó de campana durante el robo. Se trataría del primer hombre que ingresó al local y luego salió para esperar afuera a bordo de una moto Honda Biz, listo para facilitar la huida cuando sus cómplices concretaran el asalto.

Al confirmar su identidad, las autoridades constataron que no era la primera vez que cometía un delito, sino que cargaba con un extenso prontuario con antecedentes por resistencia a la autoridad, robo agravado por escalamiento en grado de tentativa, allanamiento por homicidio, captura activa por robo calificado, robo, robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego —cometido en poblado y en banda—, tentativa de robo agravado por arma de fuego y tenencia y portación ilegal de arma de guerra, entre otros.

robo heladeria mardel2

El fiscal del caso, Fernando Berlingieri, lo notificó de la formación de causa por “robo agravado por el uso de arma de fuego”. El único imputado deberá presentarse en el Palacio de Tribunales, mientras la investigación continúa para identificar a los demás participantes del hecho.