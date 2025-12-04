Cómo avanza la investigación por el intento de robo en el Carrefour

El uniforme del supermercado que vestían los delincuentes era oficial, no imitación. Departamento de Delitos investiga distintas hipótesis.

El violento intento de robo en la sucursal céntrica del supermercado Carrefour , entre Perito Moreno y Avenida Olascoaga, dejó varios elementos que sugieren que el golpe fue planificado. En tanto, el caso continúa bajo investigación del Departamento de Delitos realizando distintas diligencias para dar con los autores, que se dieron a la fuga tras golpear a empleados con un martillo.

Por el momento, lo que informaron fuentes oficiales es que determinaron que los delincuentes prófugos son un hombre y una mujer , que ingresaron al establecimiento pasadas las 22:30, y huyeron por una puerta lateral .

Según relataron, los seis empleados que sufrieron el ataque y las amenazas, aseguraron que ambos delincuentes estaban encapuchados y les exigieron que revelen cómo acceder a la tesorería del supermercado. "A tres de ellos los agredieron con un martillo, algo propio de los interrogatorios que hacen los delincuentes, explicó a LM Neuquén el comisario Freddy Rivera.

Comisaría 1 - Comisaria Primera Los dos policías acusados por el hecho prestaban servicios en la Comisaría Primera.

Mientras el ataque se desarrollaba, resultó que "una de las empleadas de vigilancia y monitoreo logra comunicarse con el comando y avisa en un descuido de los autores ".

Avances en la investigación por el intento de robo al Carrefour

Uno de los principales avances que permitieron ampliar las hipótesis sobre la autoría del ataque fue la identificación de una serie de objetos que los delincuentes descartaron al escapar. Rivera informó que el guardapolvo blanco ensangrentado con el que los delincuentes usaban disfraz de carnicero para robar sería un uniforme oficial de la empresa.

"La ropa no es imitación, es de empleados que trabajan en ese sector de refrigeración, no es que ellos son imitadores, accesaron a esa vestimenta", aseguró, por lo que conocer la manera o el vínculo de los ladrones con el Carrefour, es materia de investigación clave. Según indicó Rivera, no descartan ninguna hipótesis.

Por su parte, según fuentes allegadas a la investigación, el relevamiento de cámaras permitió determinar que escaparon por una puerta de calle Corrientes, donde se los ve con el rostro descubierto realizando el cambio de ropa.

Carrefour- (6) Claudio Espinoza

Por eso, al dejarla tirada en la calle, el primer dato que trascendió sobre el intento de robo fue el hallazgo del uniforme vestido de sangre, el martillo y otros elementos que fueron secuestrados. El peritaje busca cotejar la sangre y determinar si pertenece a los damnificados o a los autores.

"Tenemos a tres empleados con distintos golpes, politraumatismos en zona de la cabeza que fueron rápidamente asistidos, dos fueron dados de alta por la madrugada en el hospital Bouquet Roldán, y uno sigue internado en el Castro Rendón en espera de estudios más complejos", indicó Rivera sobre las lesiones que sufrieron producto del ataque. Todavía no actualizaron oficialmente el estado de salud del más afectado.

Por el momento se determinó que los ladrones no sustrajeron bienes del supermercado, mientras que las pérdidas materiales las sufrieron los empleados: "sustrajeron los celulares de cinco trabajadores".

"Lógicamente, el local tiene su monitoreo, conforme a los indicios encontrados en la vía pública nos da la premisa de que se retiraron por Perito Moreno y Corrientes con dirección al Parque Central", informó el comisario.

Durante estos días, las tareas continúan con el intento de establecer la identidad, mientras se realizan allanamientos. De todas maneras, los detalles de las diligencias se mantienen bajo reserva para proteger la efectividad de las medidas.