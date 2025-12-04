Por amplia mayoría, el Concejo Deliberante de Neuquén aprobó el Presupuesto 2026 y la Tarifaria

Ambas iniciativas fueron avaladas por 13 votos a favor y 5 en contra. El cálculo de gastos es de $557.000 millones, con un superávit de $229.761,4 millones.

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó este jueves el proyecto de Presupuesto y la Ordenanza Tarifaria 2026 de la Municipalidad. Ambas iniciativas fueron aprobadas por 13 votos a favor y 5 en contra.

Como cada año, la Municipalidad de Neuquén presentó el 31 de octubre ante el Concejo Deliberante ambas iniciativas para el ejercicio 2026. El cálculo asciende a $557.000 millones, con un superávit corriente de $229.761,4 millones , generado sin recurrir a endeudamiento y destinado íntegramente a obras de infraestructura.

Entre las obras estratégicas previstas se encuentran la nueva Avenida Mosconi, el tercer edificio del Polo Tecnológico, el Complejo Ambiental, el Parque Solar, el Parque Industrial, el Nodo Vial Ruta 7, nuevos lotes con servicios y la creación de 20 plazas temáticas distribuidas en distintos barrios.

Beneficios a través de la Tarifaria

En relación con la Tarifaria, se destacó la eliminación de dos tasas de alto impacto para el comercio y la industria, lo que generará un ahorro conjunto estimado en $25.000 millones. A esto se suma la continuidad del programa “Habilita Gratis”, que otorga seis meses de exención total en las cuotas de la Licencia Comercial.

También se incorpora el “Descuento Neuquino” en la tasa por servicio a la propiedad inmueble, con beneficios que van del 10% al 100% según la categoría del contribuyente:

100% para jubilados y pensionados, personas con discapacidad e instituciones sin fines de lucro; 50% para familias; 40% para comercios; 30% para empresas y 10% para otras categorías.

Respecto a patentes, se mantiene la exención del 100% durante los primeros seis meses tanto para autos como para motos. También continúan las alícuotas reducidas para empresas con flota radicada en la ciudad (entre 1,4% y 1%) y los beneficios para vehículos eléctricos (100% de bonificación anual sin tope de valuación) y para híbridos o alternativos (100% los primeros seis meses y 50% los siguientes).

Finalmente, se sostienen los descuentos por contribuyente cumplidor (10%), por pago adelantado del semestre (10%) y por débito automático (5%).

Críticas al Presupuesto

El concejal del Frente de Izquierda y dirigente del Partido Obrero, Federico Sánchez, votó en contra del Presupuesto levantando un conjunto de reclamos que forman el centro de los problemas de las y los vecinos que viven y trabajan en la ciudad.

“El presupuesto de Gaido se asienta en el dibujo de la proyección nacional donde se sustentará la continuidad de la motosierra y el golpe a las y los trabajadores. Ocurre que pronostican una inflación del 10 % anual y un dólar a $1.420", indicó. Y dijo que "se trata de un dibujo que no tiene veracidad en las proyecciones y en la realidad. Por ello, el artículo 10 del proyecto del presupuesto local le da un cheque en blanco a Gaido al permitirle readecuar las partidas”.