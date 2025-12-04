Paritarias 2026: UPCN aceptó la propuesta y firmó el acuerdo con el Gobierno

Se trata del segundo gremio que acepta. Incluye una actualización salarial por IPC y una suma extraordinaria, entre otros puntos.

El Ejecutivo provincial firmó este jueves el acuerdo salarial con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) , tras las mesas de negociación que se desarrollaron en Casa de Gobierno. La propuesta por el gremio e incluye una actualización salarial por Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el período comprendido entre enero y junio de 2026, cuyas actualizaciones se aplicarán en abril y julio de 2026.

Para la actualización de abril se considerará el salario de marzo, al que se le aplicarán las variaciones de IPC de enero, febrero y marzo. Para la actualización de julio, se aplicará el IPC acumulado de abril, mayo y junio sobre el salario conformado en la última actualización realizada en abril.

Las variaciones de IPC se calcularán como una media ponderada del 50% del índice elaborado y publicado por la dirección provincial de Estadística y Censos de Neuquén y el 50% restante del índice elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para el total nacional.

Además, el acuerdo incluye el pago durante la segunda quincena de enero de una suma de carácter extraordinaria, no remunerativa y no bonificable de 350.000 pesos. Para el supuesto de los sectores que se encuentren sujetos a incrementos vinculados a otros acuerdos fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, sólo podrán percibir este concepto, quedando excluidos de cualquier otra percepción extraordinaria.

acuerdo upcn 2

También se pagará durante abril de 2026 una compensación por Ropa de Trabajo correspondiente al primer semestre del próximo año, equivalente a la actualización del importe abonado por este concepto en septiembre 2025 por la variación del IPC ponderado de septiembre de 2025 a marzo de 2026 inclusive.

A quiénes alcanza el acuerdo

Los trabajadores comprendidos en ese concepto serán los encuadrados en las leyes 3487, 3046, 3077, 3215, 3326, 3373, 3475, 2937, 3476, 2942, 3395, 3543 y 3523. Quedan excluidos de la compensación las trabajadoras y los trabajadores del ISSN y CIPPA de la Ley 3373, y de los Convenios de EPEN y EPAS. En el caso del Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3524 (Eproten), bajo la modalidad de Temporada, percibirán este concepto quienes se encuentren activos a la firma del convenio.

La actualización salarial, la suma extraordinaria y la compensación por Ropa de Trabajo serán extensivas a los municipios sin coparticipación y a las comisiones de fomento. El acuerdo entre el gobierno incluye la actualización por IPC ponderado de los importes de las Asignaciones Familiares establecidos en el Decreto 418/22.

También se acordó la culminación dentro de este año de los procesos paritarios de modificación de Convenios Colectivos de Trabajo de IPVU-ADUS, EPEN y Tribunal de Cuentas; y que se dé continuidad a la Mesa Técnica de Salud.

jorge tobares El ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

Además, se continuarán los procesos de negociación por reaperturas vigentes de la Ley 3373 (CCT General) y de la Ley 3215. Respecto de la mesa de negociación de la Ley 3077, se asume el compromiso a lo acordado en el acta referenciada una vez sancionado el nuevo Convenio Colectivo sectorial.

Finalmente, en el acta se invita al Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) a adherirse y se establece que el acuerdo será extensivo al sector pasivo (jubilados).

Qué dijo el ministro Jorge Tobares

En representación del Ejecutivo participaron el ministro de Gobierno, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López y el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi.

carola pogliano La secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano.

El ministro Tobares destacó que “significa darle previsibilidad a la ciudadanía del Neuquén y tranquilidad a la familia, en este caso, de los empleados estatales, en lo que tiene que ver cuál va a ser el criterio de actualización y cómo va a ser el comportamiento de sus ingresos”.

“Nos parece muy importante el paso que hemos dado hoy también, seguiremos trabajando para ver si podemos lograr idénticos resultados con el resto de los gremios que aún estamos con la paritaria abierta”, finalizó Tobares.

Por su parte, Pogliano repasó que “ya es la segunda agrupación que aceptó la propuesta salarial del gobierno, bajo las mismas condiciones que la firmada en el día de este miércoles, con cláusula trimestral de ajuste por inflación y un bono en la segunda quincena de enero de 350 mil pesos”.

En representación de UPCN participaron Luis Querci, Edgardo Oñate, Héctor Riquelme, Fabricio Martínez, María Ester Gómez, Alejandra Sandoval, María Najul, José Luis Tapia, Néstor Bustamante y Juan Azua.