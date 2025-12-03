El clima en Neuquén

Policiales
La Mañana Choque

Ruta 22: fuerte choque en el ingreso a Cipolletti dejó a un hombre tendido en el asfalto

El hecho ocurrió minutos antes de las 19 y generó demoras en el tránsito. En el lugar intervino personal policial y de salud.

El Siarme intervino en el choque sobre Ruta 22.

Minutos antes de las 19 de este miércoles, se informó sobre un choque sobre Ruta 22 y calle Paso de Los Libres. En el siniestro se vieron involucrados una moto y un auto. El hecho se da en uno de los horarios de mayor tráfico por el sector, por lo que el tránsito es muy lento en estos minutos.

Producto del impacto, un hombre terminó tendido en el suelo en la mano que va hacia el este. Ante la situación, el Cuerpo de Seguridad Vial intervino para ordenar el caos y solicitó la intervención del sistema de emergencias SIARME.

Pocos minutos después, personal de salud llegó al lugar del incidente. Según datos proporcionados a LM Cipolletti, el hombre no presentaba consecuencias graves, solo excoriaciones leves, sin signos de descompensación hemodinámica.

NOTICIA EN DESARROLLO.-

