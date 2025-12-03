Ruta 22: fuerte choque en el ingreso a Cipolletti dejó a un hombre tendido en el asfalto

El hecho ocurrió minutos antes de las 19 y generó demoras en el tránsito. En el lugar intervino personal policial y de salud.

Minutos antes de las 19 de este miércoles, se informó sobre un choque sobre Ruta 22 y calle Paso de Los Libres. En el siniestro se vieron involucrados una moto y un auto. El hecho se da en uno de los horarios de mayor tráfico por el sector, por lo que el tránsito es muy lento en estos minutos.