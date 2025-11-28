Inédito: con un yeso y borracho, un hombre chocó a tres autos estacionados

El episodio ocurrió en el barrio porteño de Palermo. El hombre permaneció casi dos horas dentro de su vehículo a la espera del test de alcoholemia.

Un conductor borracho y con un yeso en su pierna circulaba este viernes en el barrio porteño de Palermo cuando chocó a tres autos estacionados . El insólito accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, en la intersección de las calles Godoy Cruz y Cabrera.

El conductor permaneció dentro de su vehículo durante casi tres horas, luego de impactar contra la parte trasera de un Renault Sandero rojo que estaba estacionado, lo que provocó un choque en cadena que involucró a otros dos vehículos: un Toyota Corolla y un Honda.

El hombre -cuya identidad no fue revelada- circuló, lo que provocó que perdiera el dominio de su auto. Pasadas las 9 de la mañana se supo que manejaba con 1,5 gramos por litro de alcohol en sangre.

Tanto el Renault Sandero rojo como el Toyota Corolla gris impactados sufrieron importantes daños en la parte trasera como delantera.

accidente palermo (2)

El conductor se atrincheró durante horas en su auto

Al lugar acudió en un primer momento personal de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad y personal del SAME, quienes intentaron dialogar con el conductor pese a que este decidió quedarse dentro de su vehículo y sin bajar la ventanilla polarizada. Horas más tarde, lograron revisarlo y confirmaron que solo sufrió contusiones leves.

En este sentido, luego del hecho se supo que el conductor acumula ocho infracciones de tránsito impagas: seis por exceso de velocidad, una por estacionar donde no corresponde y otra por dañar una barrera de peaje.

La fiscalía interviniente, a cargo del fiscal Palacios, dispuso labrarle una contravención al conductor por estar alcoholizado. Además, se procedió a la remisión del vehículo a playa policial, lo cual se concretó a través de una grúa.

enyesado accidente palermo

"El caso se conoció este viernes por la mañana, y luego de confirmarse la alcoholemia positiva la ANSV inició el proceso administrativo para que el conductor de 47 años sea suspendido por la jurisdicción que le emitió la licencia", informaron en un comunicado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora deberá ser notificado de la sanción, y para quedar habilitado nuevamente a manejar tendrá que realizar y aprobar los exámenes psicofísicos correspondientes que validen su aptitud al volante.

Un concejal manejaba borracho un auto descapotable y con una copa de vino en la mano

Este martes por la madrugada un concejal fue detenido luego de dar positivo en un test de alcoholemia. El episodio ocurrió a la una de la mañana en pleno microcentro, cuando agentes de seguridad realizaban un control de rutina en la ciudad de San Rafael, Mendoza.

El funcionario que fue identificado como Martín Antolín, miembro del Partido Libertario, quien manejaba un BMW Z4 descapotable sin patente. Pero lo más insólito del episodio es que, al ser interceptado por efectivos policiales, constataron que llevaba una copa de vino en la mano.

Fuentes policiales revelaron que el control indicó 1,15 g/l de alcohol en sangre, más del doble del máximo legalmente permitido (0,5 g/l).