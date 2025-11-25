Un concejal manejaba borracho un auto descapotable y con una copa de vino en la mano

El hecho generó un gran repudio. El funcionario fue detenido tras el increíble registro del test de alcoholemia.

El funcionario no habría opuesto resistencia y acató a las autoridades.

Un concejal fue detenido luego de dar positivo en un test de alcoholemia. El episodio ocurrió a la una de la mañana en pleno microcentro, cuando agentes de seguridad realizaban un control de rutina.

El funcionario que fue identificado como Martín Antolín , miembro del Partido Libertario, quien manejaba un BMW Z4 descapotable sin patente. Pero lo más insólito del episodio es que, al ser interceptado por efectivos policiales, constataron que llevaba una copa de vino en la mano .

El repudiable hecho fue registrado en la ciudad de San Rafael, Mendoza. Fuentes policiales revelaron que el control indicó 1,15 g/l de alcohol en sangre, más del doble del máximo legalmente permitido (0,5 g/l).

Bajo el procedimiento habitual, las fuerzas retuvieron el auto y trasladaron a Antolín a la Comisaría 6°, donde quedó a disposición de la Justicia Contravencional.

Tras el resultado positivo del procedimiento, los efectivos también secuestraron su licencia de conducir y trasladaron al concejal a la comisaría, donde el caso quedó registrado antes de ser remitido al Juzgado Contravencional. La multa que deberá pagar podría alcanzar los 5 millones de pesos.

Según revelaron medios locales, Antolín no opuso resistencia ni tampoco intentó utilizar su cargo para evitar las sanciones, aunque llamó la atención el hecho de que el vehículo carecía de la chapa identificatoria y que portaba una copa de vino al momento de ser detenido.

Pidieron la renuncia del concejal que manejaba borracho

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, exigió públicamente la renuncia del concejal. "Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia superior a los límites permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin", expresó la funcionaria en su cuenta personal de la red social X.

Desde el Partido Libertario se emitió un comunicado donde solicitó la renuncia de Antolín a la banca que actualmente ocupa y la intervención del Tribunal de Disciplina de dicho espacio político.

En el texto, la fuerza calificó lo ocurrido como "una falta grave" y remarcó que los cargos públicos no otorgan excepciones frente a conductas que pongan en riesgo la seguridad de terceros.

Comunicado Oficial pic.twitter.com/nXlA9cXOG9 — Partido Libertario Mendoza (@MendozaLib) November 24, 2025

Un concejal renunció luego de negarse a un test de alcoholemia

Lamentablemente, el caso de Mendoza no es un hecho aislado. En la ciudad de Bahía Blanca un concejal se negó a un test de alcoholemia durante un control vehicular realizado en la madrugada del viernes.

El caso desató una fuerte controversia en la política local y llevó a que el legislador, identificado como Jonatan Arce, decidiera renunciar a su banca.

La polémica fue aún mayor cuando se conoció que Arce formaba parte de la Comisión de Tránsito y Transporte de la ciudad, lo que lo llevó rápidamente a ser objeto de críticas y cuestionamientos en redes sociales, dado que su función incluía debatir y promover políticas relacionadas con la seguridad vial.

Tras la viralización de esta noticia, el concejal anunció que dejaba su lugar en el bloque Fuerza Patria a través de su cuenta de X. "Actué de manera incorrecta y quiero reconocerlo con total honestidad, sin excusas", escribió en una carta de seis párrafos.