Multa millonaria para el conductor borracho que atropelló a un inspector: cuánto tendrá que pagar

El Juzgado de Faltas de Neuquén impuso una pena ejemplar al joven de 25 años que tenía 1,9 gramos de alcohol en sangre y quiso evadir un control de alcoholemia.

El conductor borracho que esquivó un control de alcoholemia y atropelló a un inspector de tránsito en plena Avenida Argentina, deberá pagar una multa millonaria. La Jueza de Faltas de Neuquén, Romina Doglioli, dictó una sentencia ejemplar contra el automovilista, porque consideró que el hecho generó un riesgo extremo para la seguridad pública.

En una entrevista con RTN, la Jueza del Juzgado de Faltas N°2 de Neuquén anunció la sentencia para este caso de extrema gravedad que ocurrió el pasado 13 de noviembre. La magistrada informó que se dictó una sentencia con un monto alto, de prácticamente casi 20 millones de pesos más costas, por la concurrencia de varias faltas en el mismo episodio.

Además del valor millonario de la multa, se prevén otras sanciones para el conductor, que estará inhabilitado para conducir y no podrá tramitar ningún tipo de licencia por un plazo de dos años, además de tener que cumplir con un curso de educación vial.

Fuga, agresión y alcoholemia positiva

El episodió ocurrió el pasado jueves 13 de noviembre, a primeras horas de la mañana, en la esquina de Avenida Argentina y Belgrano de la ciudad de Neuquén. Alrededor de las 6:30, dos inspectores que circulaban en moto se acercaron a un Volkswagen Cross Fox blanco al notar que se había estacionado de manera irregular con el fin de evitar un control.

Después de desobedecer la orden de detenerse, el imputado realizó maniobras indebidas y actuó de manera temeraria. Además de la desobediencia a la autoridad, porque se negó a detenerse por el control, también se lo acusó de marcha temeraria, porque atropelló al inspector de tránsito y pisó la moto en la que conducía el agente.

choque persecucion operativos motos

El automovilista, además, cruzó el semáforo en rojo. Finalmente fue detenido casi en los límites con la ciudad de Plottier. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1.9, una alcoholemia elevada que supera lo que se venía registrando habitualmente.

Otras penas accesorias

La jueza Doglioli señaló que un nivel de 1.9 no solo implica la caducidad de la licencia y una multa pecuniaria alta, sino también la inhabilitación. Por eso. además de la cuantiosa multa, la sentencia incluyó una pena accesoria. El imputado estará inhabilitado para conducir por la pena máxima de 2 años.

En suma a la larga lista de contravenciones, el fallo informó, además, que el conductor no poseía licencia de conducir y tampoco tenía la documentación del vehículo al día, como la tarjeta verde y el seguro. A pesar de que la persona nunca había solicitado una licencia, el Juzgado aclaró que la inhabilitación se aplica de todas formas.

Choque persecucion operativo motos

El conductor, de 25 años, no podrá sacar ninguna licencia por el plazo estipulado de 2 años, incluso si nunca la tuvo. De esta manera, se evita que el infractor pueda acceder a la licencia una vez dictada la sentencia. A su vez, el hombre condenado deberá realizar un curso de educación vial que dicta la Municipalidad de Neuquén.

La Jueza enfatizó que la sentencia busca sancionar la gravedad extrema de la causa, que generó un riesgo concreto para la seguridad pública y para los derechos fundamentales del resto de los neuquinos que en ese momento circulaban en la vía pública.

Según indicó en ese entonces Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, la captura fue posible gracias a la colaboración activa de policías motorizados que lograron darle alcance al borracho al volante, ya cerca del límite entre Neuquén y Plottier.

Al realizarle el test de alcoholemia, quedó demostrado que el conductor se encontraba bajo efectos del alcohol, con un resultado alarmante: 1,89 g/L. De acuerdo a las imágenes, el control de alcoholemia se realizó con el joven esposado y sentado sobre el cordón de la calle, junto a al auto chocado.