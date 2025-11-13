Borracho chocó a un inspector de tránsito en Avenida Argentina, huyó y terminó estrolado contra un poste

El automovilista esquivó un operativo de tránsito en zona de bares del centro neuquino y se fugó hasta la zona del puente carretero. La alcoholemia le dio 1.89.

Un hombre protagonizó una peligrosa secuencia este jueves por la madrugada en medio de un operativo sorpresivo de tránsito: chocó a un inspector de tránsito y escapó del lugar a gran velocidad. Efectivos policiales iniciaron una persecución que terminó a varios kilómetros, cuando el conductor volvió a protagonizar un choque a la altura del puente carretero.

El hombre, menor de 25 años, terminó estrolado contra un poste en el medio del frente del auto blanco que manejaba borracho, como quedó demostrado cuando le realizaron el alcotest. El resultado fue una alcoholemia positiva con 1.89 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según indicó Francisco "pancho" Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, el incidente, su captura fue posible gracias a la colaboración activa de policías motorizados que lograron darle alcance al borracho al volante.

Grave choque en pleno centro

De acuerdo a las primeras informaciones, el choque sucedió en pleno centro neuquino, sobre Avenida Argentina y Belgrano, donde el hombre actuó fuera de toda norma chocando la moto de un inspector de tránsito que terminó tirada en el asfalto.

"Luego del choque, tuvo situaciones de fuga, de tratar de esquivar, se escapó raudamente a la zona norte, se hizo una persecución y lo tenemos demorado, tras el choque contra un puente carretero", describió Baggio. En cuanto a la dinámica del choque, no brindó mayores precisiones pero describió que el automovilista detuvo su marcha solo al chocar contra un poste en cercanías al puente carretero Neuquén Cipolletti.

Por su parte, la policía informó a LM Neuquén, que en Belgrano y Avenida se solicitó a los ocupantes que desciendan para su identificación, lo cuales al descender se tornaron agresivos, no colaborando con el personal de tránsito municipal "vociferando insultos y agravios generando un disturbio en vía pública arengando para que se sumen transeúntes a la gresca".

choque persecucion operativos motos

Alcoholemias positivas a mitad de semana

Durante la madrugada, se registraron además 25 motos y seis autos retenidos, varias alcoholemias positivas y algunos episodios de resistencia por parte de los conductores. “Son números que no esperábamos para un jueves, realmente nos sorprendieron”, señaló una fuente consultada.

El resultado de choques y alcoholemias positivas tiñó de amargura la jornada que había comenzado en buenos términos, con la desactivación de una juntada de motoqueros que estaba prevista según la investigación del municipio. Luego, se dieron situaciones de disturbios y rechazo en distintos puntos del operativo.

Las pruebas de alcoholemia realizadas arrojaron resultados positivos: uno de los jóvenes, de unos 25 años, registró 1,40 gramos de alcohol en sangre, mientras que el otro marcó valores de 0,95 y 0,60 en controles posteriores. Por esta razón, el vehículo y las licencias de conducir fueron secuestrados.

El operativo formó parte de un dispositivo conjunto entre la Policía provincial y el área de Tránsito, coordinado por la dirección a cargo del inspector Néstor Catalán. “La colaboración policial es fundamental en este trabajo conjunto, porque los inspectores de tránsito no son personal de seguridad y necesitamos su acompañamiento para actuar ante casos como este”, destacó Baggio.