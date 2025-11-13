Caos de tránsito por un choque en ex Ruta 22: médicos que pasaban por el lugar asistieron a la motociclista

Esta mañana a las 7:30 ocurrió un fuerte choque sobre la ex Ruta 22 a la altura de calle Chubut. Los protagonistas fueron el conductor de una camioneta y una motociclista que sufría heridas. Cuando todavía no llegaba la ambulancia ni policías de tránsito, un grupo de médicos que circulaba por el sector comenzaron a asistir a la mujer.

De acuerdo a lo relevado, se trató de una camioneta Chevrolet S10 y una moto de baja cilindrada que circulaban por el mismo carril , en dirección a Cipolletti. Por motivos que se desconocen y se tratan de establecer, la moto impactó sobre la camioneta.

En la zona se generó un fuerte caos vehicular con 200 metros de fila, por lo que se registraron demoras en la mano de la ruta hacia la vecina localidad. A medida que advertían la secuencia, los automovilistas comenzaron a tomar el desvío por colectora.

Grave choque en la ex Ruta 22

De acuerdo a los testimonios recabados por el móvil de LU5, la mujer manejaba una Honda 110 esquivando y zigzagueando en medio de los vehículos. Una camioneta Eco Sport blanca frenó ante la luz roja del semáforo de Chubut, y la moto impactó en la parte trasera "volando" y cayendo fuertemente en el asfalto.

A pesar de que llevaba puesto casco y guantes, las lesiones revistieron de gravedad. En el sector de la multitrocha donde quedó tirada se escucharon los gritos de dolor de la mujer que habría recibido un fuerte golpe en el costal izquierdo. Afortunadamente, un médico conducía una camioneta justo detrás suyo, camino a la escuela de sus hijos. Al observar la secuencia, bajó y le brindó asistencia inmediata. Al mismo tiempo, otro médico que coincidió en el lugar, también acudió al auxilio de la mujer golpeada.

"La moto iba a sobrepasar por el carril de la izquierda, y el auto frenó porque veníamos todos prestando atención a los semáforos, cambian en seguida y hay mucho tráfico. La moto golpeó al auto por atrás y ahí salió volando y herida la mujer, nosotros paramos, tuvo mucha suerte", manifestó la pareja del médico que intervino.

Accidente en la multitrocha moto

En tanto, luego de una espera de más de quince minutos, la ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), encontró a la mujer consciente sobre la cinta asfáltica, y comenzó las tareas de asistencia, para su traslado al hospital Castro Rendón.

Borracho chocó a un inspector de tránsito en Avenida Argentina, huyó y terminó estrolado contra un poste

En tanto, más temprano este jueves ocurrió una peligrosa secuencia en medio de un operativo sorpresivo de tránsito: chocó a un inspector de tránsito y escapó del lugar a gran velocidad. Efectivos policiales iniciaron una persecución que terminó a varios kilómetros, cuando el conductor volvió a protagonizar un choque a la altura del puente carretero.

El hombre, menor de 25 años, terminó estrolado contra un poste en el medio del frente del auto blanco que manejaba borracho, como quedó demostrado cuando le realizaron el alcotest. El resultado fue una alcoholemia positiva con 1.89 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según indicó Francisco "pancho" Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad, el incidente, su captura fue posible gracias a la colaboración activa de policías motorizados que lograron darle alcance al borracho al volante.