Chocó una moto y provocó la pérdida de un embarazo

El hombre embistió desde atrás a la motocicleta que trasladaba a una mujer con 36 semanas de embarazo. Fue durante una maniobra de sobrepaso.

El choque ocurrió en mayo de este año sobre la Ruta Provincial 69 a la altura del kilómetro 4, alrededor de las 20:40.

Un hombre oriundo de la localidad rionegrina de Barda del Medio fue acusado de provocar un accidente de tránsito en el que una mujer resultó gravemente herida y perdió un embarazo de 36 semanas . El choque sucedió cuando el imputado intentó sobrepasar a un vehículo y embistió desde atrás a la motocicleta.

El hecho ocurrió en mayo de este año sobre la Ruta Provincial 69 a la altura del kilómetro 4 , alrededor de las 20,40 . De acuerdo con la acusación, el hombre conducía una camioneta Toyota Hilux en sentido San Isidro-Villa Manzano cuando chocó la parte trasera del rodado en el que viajaban un hombre y su pareja embarazada .

El choque tuvo lugar en condiciones de intensa lluvia y escasa visibilidad del camino, lo que derivó en el impacto de la camioneta contra la motocicleta . La fiscal del caso indicó que el conductor habría actuado con falta de cuidado y atención a las reglas de tránsito, infringiendo las normas del artículo 39 de la Ley Nacional.

Según la teoría del caso, el vehículo transitaba a una velocidad superior a la permitida en la zona, sumado al mal clima y la calzada húmeda constituyó condiciones climáticas adversas y provocó que el conductor no pueda evitar la colisión con la motocicleta. Además, se suma la maniobra peligrosa de sobrepaso durante ese clima desfavorable.

Barda del Medio 01.jpg El hombre acusado de provocar el accidente es oriundo de Barda del Medio. Catriel 25 Noticias

Asistencia a la mujer embarazada y la confirmación de la pérdida del bebé

La parte acusadora indicó que la víctima debió ser trasladada al hospital de Villa Manzano y posteriormente fue derivada al Hospital de Cipolletti donde se constató la muerte intrauterina.

La mujer sufrió la pérdida de su embarazo de 36 semanas, con las consecuencias psicológicas que conllevan esa experiencia traumática, fundamentalmente por el estado avanzado de la gestación. Además, la mujer quedó imposibilitada de poder trabajar por más de un mes, debido a la recuperación de sus heridas y de la pérdida de su bebé.

Fiscalía acusó al hombre por el delito de lesiones graves culposas en calidad de autor. Durante la audiencia, la parte querellante adhirió a la acusación formulada por la fiscalía y sostuvo que existieron pruebas suficientes para avanzar en el proceso penal. Subrayó además la gravedad del daño emocional que causó y la necesidad de garantizar justicia para la familia afectada.

Rotonda Barda del Medio.jpg El lugar donde se produjo el incidente vial. Tanto la camioneta como la moto circulaban en dirección a Contralmirante Cordero. Google

Por su parte, el abogado defensor del imputado cuestionó la descripción de los hechos, argumentando que el siniestro no fue claro y que no se demostró ninguna conducta reprochable por parte de su cliente. Sin embargo, el letrado aclaró que no presentaría oposición formal a la formulación de cargos.

El juez de Garantías intervino en la audiencia y consideró que se cumplieron los requisitos legales para avanzar en la causa. En consecuencia, dio por admitida la acusación y habilitó la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.