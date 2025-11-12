La Municipalidad de Neuquén destacó una inversión millonaria en Altos del Limay

La Jefa de Gabinete, María Pasqualini recordó que ya se llevan invertidos $8 mil millones en obras de infraestructura y pavimento en ese barrio.

La Municipalidad de Neuquén informó que con una inversión de 8 mil millones de pesos, la pavimentación en el barrio Altos del Limay avanza con la consolidación de arterias principales, Saavedra y Senguer, y la apertura de nuevas calles que incluye trabajos de infraestructura, reemplazo de acueductos y la instalación de un pozo de bombeo.

En suma, quedarán pavimentadas 80 cuadras en el marco de un proyecto que se encuentra en los últimos 60 días de obra y que se enmarca en la Neuquén de los 15 minutos.

“Estas troncales le dan una dinámica distinta a la ciudad, pero también le cambia la calidad de vida a los vecinos de este barrio”, destacó la Jefa de Gabinete, María Pasqualini. “Es una obra que, en su totalidad, es de 8 mil millones de pesos que salen del presupuesto , y una noticia no menor es que esta semana salió la licitación de la obra de cloaca para Polvorines”.

Pavimentación Altos del Limay

Obras clave en la ciudad de Neuquén

“Son todas obras muy importantes para una ciudad que tiene un crecimiento sostenido, con familias que llegan, que la eligen, pero también con esa administración ordenada que permite que con el presupuesto que lleva adelante la Municipalidad se hagan este tipo de obras, un presupuesto que ya plasmó para el año siguiente 42% de impacto en obras”.

A todo esto, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, contó que la Municipalidad no solo invierte en pavimento sino también en infraestructura: “Se recambió un acueducto troncal del EPAS que daba justamente agua a todo este barrio y a otros sectores de la ciudad, y un pluvial fundamental en esta zona, estamos muy cerquita del arroyo Todero y del Durán”.

Obras pluviales Altos del limay

“El manejo de aguas en este sector es muy importante, por lo cual se ejecutó un pluvial de grandes dimensiones que ya está terminado, y ahora estamos con la pavimentación”, planteó la funcionaria.

“Esto en el marco de toda la inversión en Altos del Limay, que incluye Saavedra, Río Senguer, Forquera, Conti y Bosh, que son los recorridos del COLE, quedan totalmente pavimentados, más 40 cuadras -siguió Bruno- que se hicieron ya en Alto del Limay, que estamos a punto de terminar, y Polvorines que es lo próximo que está viniendo”.

Pasqualini retomó que “estas obras hoy se están llevando adelante en Altos del Limay, pero hay otros barrios en distintos puntos de la ciudad en donde también se están ejecutando obras. Así que casi 80 cuadras, pluviales, acueductos, cloacas, la verdad que es un sector de la ciudad que viene creciendo mucho y estas troncales le van a dar un dinamismo distinto a esa ciudad que buscamos de ser moderna y de los quince minutos”, insistió.

calles obras neuquen capital pavimentacion (5)

El objetivo: 5.000 cuadras pavimentadas en Neuquén

Sobre el final, Pasqualini informó que al final de la gestión se llegarán a las cinco mil cuadras, lo cual duplica la cantidad de cuadras que existían pavimentadas al inicio de esta gestión.

Recambio de acueductos

Para el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, se trata de una mega obra. “Hay un trabajo de infraestructura de agua potable también especial en este caso, porque hicimos el recambio de dos acueductos que son muy antiguos”, indicó para señalar que Saavedra, entre el arroyo Durán y Senguer, ya está pavimentada.

Alejandro Nicola.jpg

Senguer, otra troncal principal del barrio, se encuentra prácticamente pavimentada en el sector comprendido entre las calles Anaya y Saavedra.

Nicola observó, por otro lado, que en Altos del Limay se están pavimentando 80 cuadras sumando otras dos obras. “Estamos haciendo en otro sector 40 cuadras de completamiento de cuadrante que ya también tiene casi un 50% con pavimento y ejecutando otra obra que es Conti, Forquera y Bosch, son otras 20 cuadras que es en parte del circuito del Conde, a punto de finalizar”.

En tanto, en la zona de Conti, Bosch y Forquera inicia el trabajo de un pozo de bombeo porque allí los pluviales tienen que funcionar a impulsión, “así que esa obra finaliza cuando se termine de instalar ese sistema de bombas”, concluyó Nicola.