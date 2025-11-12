Neuquén: decomisan más de 1.600 kilos de carne en mal estado y sin documentación sanitaria

Los operativos lo hizo el Cippa junto con Policía y Bromatología. También incautaron productos en mal estado en carnicerías de la ciudad de Zapala.

El Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa) llevó adelante nuevos operativos destinados a erradicar la comercialización informal de carne en la zona centro de la provincia de Neuquén donde se secuestraron más de 1.600 kilos de carne sin documentación y parte de ella en mal estado.

Los controles fueron encabezados por el organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria en conjunto con personal de la Comisaría 34 de Mariano Moreno, la División Brigada Rural del destacamento Los Catutos, la División de Tránsito de la Policía del Neuquén de Zapala y el Área de Bromatología de la localidad.

Durante uno de los procedimientos, las autoridades incautaron un cargamento de 48 medias reses de cerdo con un peso total de 1.430 kilos, que no contaba con certificado sanitario , documentación tributaria ni sello identificatorio que acreditara su procedencia de un establecimiento habilitado.

Las mediciones de temperatura efectuadas en el lugar determinaron valores entre 16°C y 20°C, lo cual se encuentra fuera del rango permitido para el transporte seguro de este tipo de alimentos. Esta situación representa un riesgo para la salud de los consumidores, ya que la cadena de frío es fundamental para prevenir la proliferación de bacterias y contaminaciones cruzadas.

Además, el Cippa realizó fiscalizaciones en carnicerías de Zapala, donde se intervinieron aproximadamente 240 kilos de carne en mal estado, sin posibilidad de identificar su origen ni trazabilidad. En todos los casos, el material decomisado fue retirado de circulación y se labraron las actas correspondientes para las actuaciones administrativas y judiciales pertinentes.

CONTROL CIPPA (2).jpg

Garantizar la seguridad alimentaria en Neuquén

El gerente general del Cippa, Andrés Piotti López, destacó la importancia de este tipo de acciones conjuntas: “Los operativos conjuntos son esenciales para evitar la circulación y venta de productos que no cuentan con las condiciones sanitarias adecuadas. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad alimentaria y proteger a las y los consumidores neuquinos”.

Asimismo, subrayó la relevancia del trabajo articulado entre organismos provinciales y municipales: “El trabajo coordinado con la Policía, las áreas de Bromatología y los municipios fortalece la capacidad de control del Estado. Cada acción preventiva significa evitar un riesgo sanitario y concientizar sobre la importancia de la formalidad en la faena y comercialización”, aseguró.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria recordaron que estas acciones de fiscalización son permanentes y se realizan en distintas localidades de la provincia, con el fin de prevenir la comercialización de alimentos sin control sanitario y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de inocuidad alimentaria.