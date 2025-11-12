Una conductora giró y atropelló a una anciana en Centenario

El accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este miércoles en la Avenida Libertador de la vecina ciudad.

En menos de 24 horas dos mujeres fueron atropelladas en Centenario . El primer accidente de tránsito tuvo lugar durante la noche del martes cuando una mujer estaba esperando el colectivo. El segundo, y más reciente, ocurrió en la mañana de este miércoles en plena Avenida Libertador y Lugones de la vecina ciudad.

El comisario Damián Jorquera , explicó a LM Neuquén que en este último siniestro vial el auto Volkswagen High up, conducido por una mujer de 55 años, circulaba por calle Lugones, en sentido Sur, y al llegar a la intersección con la Avenida Libertador, realizó un giro en sentido Este y posteriormente atropelló a una peatón, una mujer adulta de 77 años que cruzaba la Avenida Libertador en dirección Norte-Sur.

Señaló que el siniestro se produjo por circunstancias que se desconocen y se tratan de establecer. Los efectivos policiales concurrieron de forma inmediata al lugar del accidente y posteriormente una ambulancia trasladó a la mujer atropellada al Hospital Natalio Burd de la vecina ciudad.

choque- anciana-2 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

La Policía le efectuó el test de alcoholemia a la conductora del Volkswagen High up cuyo resultado fue negativo. Su vehículo fue retenido y trasladado a la División Tránsito Villa Obrera.

Respecto al estado de salud, el comisario indicó que se comunicaron con el hospital local y les informaron que alrededor de las 14.30, la mujer de 77 años de edad, fue dada de alta sin lesiones de consideración.

Un auto subió a la vereda y atropelló a una mujer

El otro incidente de similares características ocurrió anoche cuando un auto subió a la vereda y atropelló a una mujer que esperaba el colectivo en el Barrio Vista Hermosa de Centenario.

Un hombre de 78 era el que conducía un vehículo Chevrolet Corsa por la calle Cuba en dirección sur-norte y, al llegar a la intersección con O´Higgins, perdió el control y subió a la vereda. Allí impactó a la mujer y a un cartel, lo que provocó que la víctima quedara tendida sobre el asfalto, a unos metros.

choque centenario2 Centenario Digital

Según Centenario Digital, al lugar arribaron efectivos policiales de la Comisaría 52, Tránsito Villa Obrera y una ambulancia del Hospital Natalio Burd cuyo personal asistió a la mujer de 37 años, quien se encontraba consciente a pesar del fuerte golpe. Cerca de las 23, trascendió que era derivada hacia un hospital de Neuquén para la realización de otros estudios ya que cuando cayó golpeó fuertemente su cabeza.

Al parecer el hombre habría perdido el control por un problema de salud. Las autoridades policiales señalaron que le faltaba la licencia de conducir y que el seguro obligatorio estaba vencido. En tanto que, el test de alcoholemia que se le efectuó dio resultado negativo.