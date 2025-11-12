Policiales La Mañana Centenario Un auto subió a la vereda y atropelló a una mujer que esperaba el colectivo

Centenario Digital

Una mujer fue atropellada por un auto mientras esperaba el colectivo en el Barrio Vista Hermosa de Centenario. El hecho ocurrió este martes por la noche.

Según lo informado por Centenario Digital, el vehículo -un Chevrolet Corsa- era conducido por un hombre de 78 años, quien circulaba por la calle Cuba en dirección sur-norte y, al llegar a la intersección con O´Higgins, perdió el control y subió a la vereda. Allí impactó a la mujer y a un cartel, lo que provocó que la víctima quedara tendida sobre el asfalto, a unos metros.

choque centenario2 Centenario Digital Al lugar arribaron efectivos policiales de la Comisaría 52, Tránsito Villa Obrera y una ambulancia del Hospital Natalio Burd cuyo personal asistió a la mujer de 37 años, quien se encontraba consciente a pesar del fuerte golpe. Cerca de las 23, trascendió que era derivada hacia un hospital de Neuquén para la realización de otros estudios ya que cuando cayó golpeó fuertemente su cabeza.