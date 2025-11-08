Intentó robar una casa en Centenario, pero los vecinos lo rodearon y no pudo escapar

Un grupo de vecinos de Centenario frustró un intento de robo y logró retener al sospechoso hasta la llegada de la Policía. El delincuente tenía un cuchillo en su poder.

Cada vez más, los vecinos se unen contra la inseguridad. Un grupo de vecinos de Centenario logró atrapar a un delincuente en el patio de una vivienda, frustrando así su intento de robo. Una cómplice logró darse a la fuga.

Todo inició alrededor de las 23:15 del viernes , cuando personal de la Comisaría 52 fue alertado sobre un presunto robo en curso sobre un domicilio de calle Formosa .

Al arribar al lugar, los efectivos se encontraron con que los propios vecinos ya habían intervenido, logrando retener a un hombre , quien habría ingresado al patio de una vivienda con aparentes intenciones de robo, junto a una mujer que logró escapar antes de la llegada policial.

comisaria 52 centenario

Según los primeros testimonios, el propietario de la casa fue el primero en advertir la presencia del intruso y, con la ayuda de otros vecinos, logró reducirlo hasta la llegada del personal policial.

Durante la intervención se logró el secuestro de un cuchillo de unos 25 centímetros, el cual habría sido arrojado durante el intento de huida de los ladrones, que afortunadamente no intentaron utilizar el elemento contra los vecinos al verse diezmados.

El sospechoso fue trasladado al hospital local para su asistencia médica y, posteriormente, a la unidad policial, donde quedó a disposición de la Justicia. La Policía ya lo notificó de la imputación y busca a su cómplice.

Pareja de delincuentes fue detenida mientras saqueaba una casa incendiada

Una pareja de delincuentes de Centenario, ya conocida en el ambiente delictivo, fue detenida in fraganti cuando saqueaba una casa incendiada y deshabitada en esa localidad. Se recuperó un importante botín de electrodomésticos.

Todo inició la madrugada de este martes, cuando personal policial de la Comisaría 52 realizaba patrullajes preventivos para controlar la jurisdicción. Pasadas las 07:55 horas, una vecina de inmediaciones de calles Arraga y Facundo Quiroga, se comunicó con los efectivos de turno y avisó que había visto ingresar a dos sospechosos a una vivienda deshabitada de la cuadra, la cual se había visto afectada tiempo atrás por un incendio.

Desde su propia casa, la mujer vio a dos sospechosos que vestían ropas oscuras ingresar al inmueble deshabitado, ubicado frente al suyo, por lo que dio el aviso.

ladrones atrapados centenario (1)

Al llegar al lugar por calle Quiroga, el personal policial observó a dos individuos con las características señaladas, quienes se encontraban fuera del domicilio transportando una frazada que envolvía algún elemento desconocido, por lo que interceptaron a los sospechosos y se dispusieron a identificarlos e interrogarlos sobre su accionar.

Acorralados, los intrusos -que resultaron ser un hombre de 38 años y una mujer de 24- no tuvieron más opción que mostrar lo que llevaban. Envueltos por la frazada, llevaban dos caloventores color blanco. Además, a pocos metros y entre la maleza, habían dejado un horno eléctrico negro y un bolso con cables varios, elementos cuya propiedad no pudieron justificar y que evidentemente iban sacando de la vivienda en una suerte de robo hormiga para luego llevarse el botín de a poco.