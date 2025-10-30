Centenario: hizo un giro en "U" y ocasionó un fuerte choque: dos autos destrozados

Ocurrió el miércoles por la mañana. Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad. La conductora responsable circulaba sin documentación.

Una mujer de 77 años que circulaba por Centenario realizó un giro indebido en "U" y terminó ocasionando un fuerte choque con otro conductor que iba cerca de ella. El hombre no solo chocó el auto de la conductora, sino que además se fue contra un árbol y su auto quedó inutilizable.

Según consignó el portal Centenario Digital, el siniestro ocurrió el miércoles a media mañana sobre calle Guatemala, en su intersección con Salta.

Los peritos de Tránsito determinaron tras las diligencias de rigor que todo inició cuando una mujer de 77 años a bordo de un Volkswagen Gol Trend color gris circulaba por Guatemala en sentido norte-sur. Al llegar al cruce con Salta, realizó una maniobra de giro en "U" -indebida- sin verificar antes si había más vehículos en su camino y, justamente, su maniobra imprudente llevó a otro conductor que iba detrás de ella a impactarla.

Este último auto, mismo modelo que el de la mujer pero de color rojo, era conducido por un hombre de 32 años, quien terminó derrapando unos 40 metros y quedando sobre la vereda tras impactar también contra un árbol y un cesto de basura. Vecinos del sector se alarmaron al escuchar el estruendo producido por el choque y salieron a auxiliar a las partes.

choque centenario (1)

Por su parte, el conductor del auto rojo se encontraba consciente, pero manifestó tener un dolor en la zona lumbar. Una ambulancia del Hospital Natalio Burd arribó a los pocos minutos y trasladó al hombre para ser revisado y sometido a diversos estudios. En horas de la tarde se confirmó que no había sufrido lesiones de gravedad.

Su auto sufrió importantes daños y la carrocería quedó doblada por el violento contacto con el árbol.

En tanto, la mujer que iba en el otro auto salió ilesa, por lo que no fue trasladada y se controló su documentación obligatoria, la cual no poseía: efectivos de Tránsito Villa Obrera informaron que carecía de licencia de conducir y seguro obligatorio en el momento, aunque más tarde los papeles le fueron acercados al lugar por familiares. No obstante esto, se le labraron multas por circular sin la documentación y por la maniobra antirreglamentaria que llevó al siniestro.

choque centenario (2)

El test de alcoholemia al que se la sometió dio resultado negativo.

Personal de Bomberos Voluntarios Centenario colaboraron en la escena para la limpieza del asfalto, que quedó invadido de plásticos a raíz del choque.

El tránsito tuvo que ser desviado por varios minutos por efectivos de la Comisaría 52, hasta que concluyeron las tareas, pasadas las 11.

Fuerte choque en cadena en la Ruta 7

Este jueves por la mañana, hacia las 8:30, se registró un fuerte choque en cadena sobre la Ruta 7 a la altura del Cañadón de las Cabras que afectó a tres autos que circulaban con dirección a Centenario. Una de las pasajeras sufrió lesiones y dolores, pero no quiso convocar a la ambulancia del SIEN.

De acuerdo a la información brindada por el móvil de LU5, el siniestro fue protagonizado por un Gol Power blanco, el cual disparó los airbags producto del alto impacto. En el medio, quedó un Fiat Siena color gris, que recibió un golpe atrás y adelante, contra otro auto que ya se había retirado.

"Tengo una pierna que me duele muchísimo por el golpe, pero no lo quiero dejar solo a mi hijo por eso no quise llamar al SIEN", manifestó una señora entrevistada en el lugar que atravesó un momento de gran angustia durante y luego del choque.