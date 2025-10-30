En vivo: Javier Milei y su Gabinete se reúnen con los gobernadores en la Casa Rosada

Live Blog Post

Javier Milei y los gobernadores ya están reunidos en la Casa Rosada

Con la presencia del rionegrino Alberto Weretilneck y de Zulma Reina en representación de Neuquén, ya comenzó la reunión en Casa Rosada con mandatarios de la mayoría de las provincias, el presidente Javier Milei y su Gabinete.

Antes de la reunión con el Presidente, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora pidió "un diálogo sincero con el Gobierno".

"En este momento difícil, debemos poner por delante a los argentinos, más allá de las diferencias"; "los países que crecen son los que se construyen con acuerdos duraderos", posteó en su cuenta de X.