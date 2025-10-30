Convocatoria de Javier Milei: quiénes son los cuatro gobernadores que no asistirán a la reunión

Los peronistas dialoguistas si estarán presentes, y cuatro gobernadores quedaron afuera: "No vale la pena llamar a quien no está dispuesto a analizar el momento que vive Argentina".

Tras el triunfo en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei convocó a los gobernadores a una reunión en Casa Rosada.

El presidente Javier Milei convocó para este jueves a una reunión con 20 gobernadores considerados “dialoguistas”, dejando afuera a cuatro mandatarios provinciales. El principal ausente será Axel Kicillof , gobernador de Buenos Aires.

Según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , la exclusión responde a que el presidente Milei prefiere mantener el diálogo con quienes comparten una visión más cercana a la gestión nacional. “Kicillof ha cuestionado todo del Gobierno” , sostuvo.

"No vale la pena convocar a quien no está dispuesto a analizar seriamente el momento que vive Argentina. No vamos a obtener consenso . Quizás otra reunión con él pueda darse en otro momento sobre algún tema concreto de la Provincia. Eso lo digo como jefe de Gabinete", reflexionó Francos.

El encuentro está confirmada para este jueves a las 17 horas en Casa Rosada, donde participarán además del Presidente, los ministros de Economía, Luis Caputo y Lisandro Catalán.

Solo hay cuatro gobernadores que no asistirán porque no fueron invitados, entre ellos Kicillof: Gustavo Melella, de Tierra del Fuego; Gildo Insfrán, de Formosa; y Ricardo Quintela, de La Rioja. La sorpresa de la asistencia la dio el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto.

La convocatoria a Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck

Entre los convocados a la reunión se encuentran Rolando Figueroa (Neuquén, con el espacio La Neuquinidad), Alberto Weretilneck (Río Negro con el espacio Juntos Somos Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), considerados por la Casa Rosada como interlocutores con buena predisposición al diálogo institucional.

Entre los peronistas que también recibieron la invitación se encuentran Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ambos con triunfos en sus provincias este domingo, junto con Gerardo Zamora (Santiago del Estero), líder del Frente Cívico.

Según pudo saber LMNeuquén, desde el entorno de Figueroa se aclaró que no asistirá porque tiene previsto viajar a Brasil. En su lugar, acudirá Zulma Reina.

El encuentro se da en un contexto político marcado por el fortalecimiento del oficialismo libertario tras las elecciones, y por el intento del presidente de rearmar vínculos con los gobernadores aliados, de cara a una nueva etapa de negociaciones legislativas y de gestión.

El Pacto de Mayo con los gobernadores

En vísperas del 208 aniversario de la declaración de la Independencia de 2024,Rolando Figueroa estuvo en de Tucumán y participó del Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei en su momento.

“Para crecer hay que dialogar, para crecer hay que fortalecer el federalismo y creemos que esta reunión se trata de eso; de tener la posibilidad de sentarnos en una mesa, a poder construir todo lo que viene y todo lo que viene sin lugar a dudas es trabajando en las coincidencias fundamentalmente”, había dicho Figueroa, tras su arribo.

El gobernador había destacado la convocatoria del interior a Tucumán y reflexionó: “Creemos que es un buen lugar también para decir que vamos a trabajar unidos para fortalecer el federalismo y para poner a esta Argentina de pie”.

El Pacto de Mayo se materializó en la Casa Histórica. El presidente y los gobernadores presentes firmaron un compromiso para avanzar con políticas y acuerdos a largo plazo.