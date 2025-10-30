Una densa columna de humo penetrante invade Neuquén: ¿Qué pasó?

El humo cubre gran parte de la capital provincial y genera preocupación entre los vecinos.

El intenso humo que desde este jueves por la mañana cubre buena parte del cielo de Neuquén tiene una explicación: un incendio de chacra del lado de Cipolletti , frente al barrio Rincón de Emilio. El fuego, que afecta rollos de alfalfa, produce una espesa columna que el viento empuja hacia el lado neuquino, lo que explica el fuerte olor a quemado y la baja visibilidad que se perciben en distintos sectores de la capital.

El foco ígneo se encuentra a unos 200 o 300 metros detrás de una alameda , sobre la ruta que sirve de enlace previo al puente carretero, y a escasos metros del río que separa a ambas ciudades. Desde el lugar, el humo se desplaza hacia el este y cubre barrios como Rincón de Emilio, y en la cancha de Golf, el sector de la Legislatura y la zona de Plaza de las Banderas, alcanzando incluso parte del centro neuquino.

Bomberos voluntarios de Cipolletti trabajan en el área afectada, donde se queman rollos de alfalfa almacenados a campo abierto. Por el momento, no se reportan viviendas comprometidas ni personas evacuadas, aunque la densa humareda se extiende varios kilómetros y es visible desde distintos puntos de la ciudad.

Incendio en chacra de Cipolletti - humo Neuquén (1)

El viento, que se presenta en la región, colabora en la dispersión del humo y lo empuja directamente hacia Neuquén. Vecinos de Rincón de Emilio reportaron que el aire se volvió irrespirable y que el olor a quemado llega con fuerza incluso con las ventanas cerradas.

Dado esto, el cielo neuquino se encuentra cubierto por una densa nube de humo que afecta no solo la vista sino también las vías respiratorias. No obstante, se estima con el paso de las horas, el viento alejará la humareda de la capital neuquina.

Visibilidad reducida y olor a quemado

La columna de humo es perceptible desde los principales accesos a la capital provincial, pero principalmente desde la zona alta de la ciudad.

Incendio en chacra de Cipolletti - humo Neuquén (2)

Las autoridades recomiendan circular con precaución en la zona de los puentes y rutas de acceso entre Cipolletti y Neuquén, donde la visibilidad puede verse afectada por la nube. También se aconseja mantener cerradas las aberturas de las viviendas y evitar la exposición prolongada al aire libre, especialmente en personas con afecciones respiratorias.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios, pese a que el fuego no ha sido apagado debido a las ráfagas de viento y al tipo de pastizales que lo rodean, sí pudo ser controlado y se trabaja para lograr su extinción.

El episodio ocurre en una jornada con temperaturas templadas, baja humedad y vientos moderados, condiciones que facilitan la propagación de incendios rurales. En esta época del año, las quemas no autorizadas de restos vegetales o la autocombustión del material seco suelen ser causas frecuentes de focos ígneos en la zona de chacras.

Mientras tanto, la nube de humo seguirá siendo visible desde Neuquén capital hasta que los trabajos de extinción concluyan completamente.