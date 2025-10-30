Rolando Figueroa presentó un presupuesto 2026 con eje en la obra pública

El gobernador Rolando Figueroa envió este jueves a la Legislatura provincial el proyecto de ley de Presupuesto para 2026, que prevé ingresos totales por 7,5 billones de pesos y gastos por 7,4 billones.

Estima, según lo que comunicó el gobierno provincial, mantener el superávit, aunque en menor medida que el de este año, a causa, fundamentalmente, del impacto que tiene la baja del barril de petróleo en las regalías que percibe la tesorería neuquina.

El ministerio de Economía, Producción e Industria que elaboró este proyecto tuvo en consideración las pautas macroeconómicas planteadas por el gobierno nacional al momento de hacerlo: una inflación del 10,1% anual y un tipo de cambio promedio a 1.423 pesos en 2026.

En el proyecto se estiman ingresos corrientes por 7,5 billones de pesos, la mayor parte de los cuales provendrán de las regalías (más de 2,9 billones de pesos) y la recaudación provincial de impuestos (2,3 billones). La coparticipación nacional, un tema sobre el cual el gobierno neuquino ha puesto el foco dado el bajo índice que recibe en comparación con otras jurisdicciones, aportará 1,2 billones a las arcas provinciales.

reunion Figueroa intendentes presupuesto

Obra pública

Al igual que el año en curso, se informó que “el gobernador instruyó al equipo económico para garantizar la distribución equitativa de los recursos e hizo hincapié en la austeridad para poder destinar una inversión considerable a la obra pública”.

Para 2026 se asignó a gastos de capital 1,1 billones de pesos, 12% más de lo asignado este año. “Hemos sido muy ordenados y todas las obras presupuestadas en 2025 se han ido ejecutando”, aseguró Figueroa. “Fue muy importante para nosotros poder enfocarnos en la construcción de muchas obras públicas que estaban paralizadas desde hacía tiempo, muchas que ni siquiera estaban planificadas y otras que fueron abandonadas a mitad de camino”, explicó sobre lo realizado hasta ahora.

El gobernador adelantó que el proyecto de presupuesto 2026 contiene obras distribuidas estratégicamente en las siete regiones neuquinas, con sectores prioritarios para el desarrollo provincial.

En cuanto a los gastos corrientes previstos para el próximo año, el gobierno estimó 6,2 billones de pesos.

Legislatura discurso rolando figueroa 2025 (45).JPG

Administración “austera”

Así, se buscará afrontar el déficit de infraestructura que ascendía -al inicio de la gestión- a 4 mil millones de dólares. Se indicó que, para comenzar a revertirlo durante estos casi dos años, la Provincia invirtió recursos de “todos los neuquinos” y obtuvo financiamiento internacional -del BID, el Banco Mundial y CAF II- para ejecutar más de 500 obras a nivel territorial.

Otro dato saliente del proyecto de presupuesto 2026, según el gobierno “es la necesidad de sostener una administración austera para poder honrar los compromisos asumidos en gestiones anteriores” y seguir reduciendo la deuda provincial. “A fin de este año habremos pagado el 48% de la deuda emitida anteriormente”, precisó el gobernador, mientras que el año próximo estima destinar otros 433.000 millones de pesos a este concepto.