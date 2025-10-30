Un brutal crimen quedó grabado: discutió con su amigo, lo mató a tiros y le robó la bicicleta

El atacante actuó en plena calle y está prófugo. Es buscado intensamente por la policía.

Un joven de 18 años asesinó a tiros a su amigo tras una discusión en la calle y le robó la bicicleta . El crimen fue captado por cámaras de seguridad.

El crimen conmocionó a la localidad bonaerense de Villa Tesei, partido de Hurlingham , este miércoles por la tarde. Todo ocurrió cuando tres amigos andaban en bicicleta. En un momento, dos de ellos discutieron y uno mató al otro de dos disparos a plena luz del día.

En el video de la cámara de seguridad muestra a Diego Eduardo Consencao, de 32 años , circulando en bicicleta junto a Sebastián Leandro Demichelis, de 18 y a Ezequiel Isaías Morán, de 17. En un primer momento, Demichelis se cambió de lugar con Morán y quedó frente a la víctima fatal. El más chico de ellos se subió a la bicicleta y se quedó observando la discusión a unos pocos metros.

Segundos después del intercambio de palabras, el joven de 18 años sacó un arma de su morral y le disparó al hombre de 32 años, que estaba próximo a llegar a su casa. Consecao intentó escapar pero fue alcanzado por varios disparos que dieron en su tórax y pelvis. Cuando el asesino intentó disparar nuevamente, la bala no salió y obligó a la víctima a salir corriendo.

Desde ese momento, el joven de 18 años se encuentra prófugo. En el video muestra el momento en que el menor de este trío le cedió su bicicleta a Demichelis y se quedó parado. En las últimas horas, personal de la Policía Bonaerense logró capturarlo mientras siguen con la tarea de encontrar al autor del brutal crimen.

Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron tres vainas servidas de una pistola calibre 40 y un plomo del mismo calibre.

La víctima fue trasladada al hospital local, pero debido a la gravedad de sus heridas de bala terminó perdiendo la vida. "Yo escuché tiros y salí. Vi al chico baleado, que se estaba desangrando. Solo pido justicia", sostuvo una vecina del barrio en diálogo con TN.

Fuentes policiales confirmaron que tanto la víctima como los agresores eran vecinos del mismo barrio. El joven autor de los disparos y el cómplice fueron imputados por el delito de abuso de arma y lesiones por homicidio.

