Conmoción: mataron a un nene de 8 años de un disparo en el pecho

El menor se encontraba de visita en la casa de sus abuelos cuando ocurrió el trágico hecho.

La autopsia determinó que la bala quedó en su cuerpo y la muerte fue prácticamente instantánea.

Un trágico episodio tuvo lugar en las últimas horas con el asesinato de un nene de 8 años durante la madrugada, tras un tiroteo . Emir Barboza recibió un disparo en el tórax y llegó sin signos vitales al Hospital Marcial Quiroga.

La feroz pelea a tiros comenzó horas previas con una discusión entre chicos y derivó en una escalada de violencia entre los Limolle, los Carrizo y los Barboza, todos vecinos del barrio Valle Grande, en la ciudad de Rawson, San Juan. A este enfrentamiento se sumaron adultos, quienes hicieron que la disputa escale rápidamente y termine en una balacera .

Aunque Emir no se encontraba en el lugar del conflicto , fue alcanzado por uno de los proyectiles. La autopsia del menor reveló que sufrió una lesión de entrada de 1 por 1 centímetros en el pecho izquierdo, sin orificio de salida, lo que indica que la bala quedó alojada en su cuerpo y la muerte fue prácticamente instantánea, revelaron medios locales.

tiroteo san juan

La investigación del tiroteo que terminó con el asesinato de Emir

Tras un llamado al 911, la Policía llegó rápidamente al lugar. Personal de la Comisaría 38°, Criminalística y la UFI Delitos Especiales, bajo la dirección del fiscal Iván Grassi, montaron un operativo en la zona.

De esta forma, la intervención policial permitió la rápida localización de los presuntos implicados. Las autoridades informaron que fueron detenidas siete personas, entre ellas un menor de edad. Los aprehendidos fueron identificados como A. J. B., D. E. C., G. J. D. S., H. A. C., C. D. G., J. J. C. y el menor.

Un nene murió en medio de un tiroteo entre familias por una bala perdida

En el lugar secuestraron un revólver calibre .22, y durante un rastrillaje realizado en la mañana del martes se halló otra arma de fuego. Asimismo, se encontraron vainas servidas de 22 mm y 9 mm como también balas completas que los involucrados quisieron rescatar.

Desde la Justicia no se confirmó oficialmente la identidad del autor del disparo mortal, aunque en el entorno familiar de la víctima aseguran tenerlo identificado.

Qué dijo la familia del nene asesinado

Rosa, la mamá del nene, expresó su dolor y enojo en redes sociales al mismo tiempo que fue una de las últimas en enterarse de la muerte del pequeño, ya que él se encontraba en la casa de sus abuelos cuando ocurrió el hecho.

"Para toda la gente recu… que habla cag… sin saber, no opinen sin saber. Mi hijo estaba de visita en casa de sus abuelos... dejen de hablar cag… Dios, no saben el dolor que tengo yo para estar viendo bol… publicar mier… sin saber. Todos los del Valle Grande saben cómo fue y cómo pasó… fui la última en enterarme lo que le hicieron a mi hijo. Estoy destrozada. Dejen de poner mier… y respeten que yo soy la madre, locoooo", publicó en su cuenta de Facebook.

descargo mama de nene asesinado

Otro de los familiares del menor de edad publicó en su cuenta una foto del presunto autor del disparo. "Por favor pido justicia para mi primo, este hdp lo mató. Que se re funda en el penal, no tenés perdón de Dios", publicó.

descargo familia nene asesinado

La investigación continúa bajo la supervisión de la UFI de Delitos Especiales, mientras las autoridades mantienen bajo custodia a los detenidos a la espera de los resultados de las pericias balísticas.