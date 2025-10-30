La inflación de octubre estaría levemente por encima del número de septiembre

El resultado de las elecciones enfrío un poco el mercado. Consultores privados miden entre un 2,2% y un 2,3% mensual.

La inflación se mantiene en niveles del 2% mensual al cierre del año.

Los relevamientos de precios minoristas realizados en las últimas semanas por las principales consultoras del mercado, indican que la inflación de octubre podría ubicarse levemente por encima de la de septiembre .

El IPC de mes pasado dio como resultado un incremento del 2,1%, con un dato a tener en cuenta que es que la inflación núcleo tiende a la baja en el largo plazo. Los consultores estimaron que los precios había crecido levemente por encima de lo que informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Para la consultora EcoGo, que dirige la economista Marina Dal Poggeto, los precios minoristas en la cuarta semana crecieron 0,8% mientras que el promedio mensual lo hicieron al 2,4%.

“El triunfo del domingo de la La Libertad Avanza (LLA) llevó a corregir nuestra imputación de la última semana y el promedio del mes levemente a la baja”, indica la consultora.

eco-go-oct

En tanto, para el Centro de Estudios Económicos Regionales de Bahía Blanca (CREEBBA) la variación de precios del capítulo alimentos se ubicará en octubre en torno al 2,2%, superando al valor del mes previo (+1,7%).

Dentro de esta división, se observan aumentos en Carnes cercanos al 4% promedio; Frutas (+7%); Bebidas alcohólicas (+4,5%) y Cereales y derivados con valores en torno al 3,5%. Mientras que en el resto de los capítulos las variaciones fueron más dispares, con algunos aumentos puntuales en automóviles 0 km en torno al 5% promedio.

Por su lado, la consultora Econviews, del economista Miguel Kiguel prevé una suba del 2,3% durante todo octubre. "En este mes, se destacaron subas en verdulería (11,4%), seguidos por Bebidas (+2,2%). Además, en octubre hubo aumentos en los precios regulados, principalmente en transporte público en el AMBA (+3,9%), telefonía e internet (+3%) y prepagas (+2%)".

inflacion ipc precios supermercados

Por su lado, la consultor LCG indicó que la inflación en el rubro alimentos de octubre fue en promedio del 2,9%. en a última semana del mes subió 1 % respecto de la semana anterior.

En la ultima semana los productos lácteos y huevos subieron 3,7% mientras que bebidas e infusiones crecieron 3,2%, todo respecto de la semana anterior

Crece la mora de las familias con las tarjetas

En agosto la cartera irregular de los bancos trepó a 3,7% para el sector privado, pero dentro de ello, la mora de los préstamos a familias alcanzó un pico histórico de 6,6%, y sólo 1,4% para firmas.

tarjeta credito compra generica -VALIDA-

Se trata de las tarjetas de crédito, que encuentra a las familias sobre endeudadas. Una de las explicación desde el punto de vista de los analistas de consumo es que las personas fueron sumando cuotas a través de plásticos en la supuesta idea de que la inflación actúe diluyendo su peso sobre el gasto total. Pero como los precios han ido a la baja ese efecto no se produjo.

El gobierno vuelve a abrir la canilla de los pesos

Un hecho a tener en cuenta es que el Ministerio de Economía volvió a abrir la canilla de los pesos. Es que desde hace un par de meses viene aplicando un fuerte torniquete sobre la moneda local para evitar que se vaya al dólar.

Esa presión hizo que las tasas de interés estallaran lo que empeoró la situación de las familias endeudadas en tarjetas, que pagan las tasas más elevadas.

Este miércoles, en una licitación importante de deuda, Economía decidió no renovar unos $5 billones, que se van a volcar al mercado. Si estos no se van al dólar, podrían buscar alternativas en pesos que provocarán una caída de los rendimientos hacia niveles más razonables.