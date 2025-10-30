Furor en TikTok por un joven que es igual a Javier Milei: "Hasta se ríe como él"

Un video generó miles de comentarios por el asombroso parecido con el presidente argentino. El video se viralizó.

Las redes sociales estallaron luego de que un video en TikTok mostrara a un joven, con un sorprendente parecido físico con el presidente Javier Milei . Los usuarios no tardaron en señalar las similitudes, no solo en el rostro, sino también en los gestos y la risa, lo que llevó a muchos a bautizarlo como el “doble” del mandatario.

La sorpresa comenzó cuando el usuario @mariobarreto0 publicó un video en el que aparece un hombre de apariencia común cocinando y tomando mates. En la descripción del posteo, el creador mencionó a @mileiii.gualeyo040, protagonista del video y responsable de generar el furor en la red social.

En pocas horas, el contenido superó miles de reproducciones y comentarios, por la increíble similitud física y gestual con Javier Milei que fueron desde el humor hasta la sorpresa.

Furor en TikTok por un joven que es igual a Javier Milei

La reacción de los usuarios por el sorprendente parecido

Entre las respuestas más populares se destacan mensajes como: “Es el doble de riesgo”, “Que pida un ADN urgente”, “Milei de Temu”, “Es re igual”, “El Javi paisano no existe. El Javi paisano”.

Otros usuarios se concentraron en los gestos y expresiones del protagonista, escribiendo frases como “Se ríe igual que Milei” y hasta el peinado es igual.

El video no solo muestra al joven cocinando, sino también una serie de imágenes donde se lo ve tomando mate en una camioneta y posando con una bebida en la mano, lo que refuerza su perfil cotidiano y espontáneo.

Sin embargo, no todos coincidieron con el parecido. Algunos comentarios señalaron: “No se parece tanto” o “Es solo el mismo corte de pelo”, mientras otros ironizaron con frases como “Tráiganme una urna que lo voto también”.

Lo cierto es que el clip se convirtió en uno de los más comentados de la semana en TikTok Argentina, confirmando cómo el humor político sigue encontrando terreno fértil en las redes. En tiempos donde cada detalle se vuelve meme, este “doble de Milei” logró lo impensado: “quitarle” protagonismo, aunque sea por unos segundos, al mismísimo presidente.

¿Embarazada sin darse cuenta? el video que se volvió viral en Tik Tok

Respecto de la viralización de videos en TikTok, una ingeniosa broma atrapó la atención de miles de usuarios, generando comentarios, risas y asombro.

Todo comenzó cuando Yashira decidió sorprender a Joaquín con una escena insólita: introducir un pollo más pequeño dentro de otro más grande y cocinar ambos juntos. El video, publicado en la cuenta @LaFamiliaGomes bajo el título “Le hago creer a mi novio que cociné una gallina embarazada”, muestra el momento exacto en que Yashira prepara el escenario para su broma, colocando los pollos en el horno y organizando la cámara para capturar la reacción de su pareja.

Le hizo creer a su novio que cocinó a una gallina embarazada y su reacción se volvió viral

Al abrir el pollo cocinado frente a Joaquín, el joven descubre incrédulo que dentro del ave principal hay otra más pequeña. Yashira le asegura con firmeza: “La gallina que cociné estaba embarazada”, y el desconcierto de Joaquín se intensifica mientras examina la gallina y empieza a sacar los trozos del pollo escondido. Su reacción oscila entre el asombro y el horror, convencido de presenciar un hecho insólito y difícil de comprender. La tensión aumenta cuando Yashira añade: “Joaquín, es un pollito bebé”, logrando sumergirlo aún más en la broma.

El video muestra a Joaquín, visiblemente afectado: “Es lo más triste que he visto en mi vida, matamos a una gallina embarazada”, mientras discute con su pareja sobre cómo nadie se dio cuenta de la situación. Incluso llega a sugerir acciones legales: “Hay que demandar a quien nos lo vendió”, mientras Yashira se mantiene tranquila y propone comer la gallina, ante lo cual él se niega indignado.

La escena se completa cuando la joven plantea la duda definitiva: “¿Las gallinas se embarazan o ponen huevos?”, provocando que Joaquín comience a cuestionarse lo que vio. Finalmente, la verdad sale a la luz con risas y sorpresa: “Porque yo lo puse allí”, le confesó, dejando al descubierto la genialidad de su broma y el desconcierto de su novio.