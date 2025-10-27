Donald Trump felicitó a Javier Milei por su triunfo: "El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él"

El presidente argentino le agradeció, por su parte, por "confiar" y dijo que es "un gran amigo de la República Argentina".

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , felicitó a Javier Milei por la “aplastante” victoria en las elecciones legislativas locales de este domingo.

“Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él” , resaltó Trump en sus redes sociales.

Por su parte, el Presidente argentino le agradeció por “confiar” y dijo que es “un gran amigo de la República Argentina”.

donald trump javier milei Generada por IA Grok

“Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina. Nuestras naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”, aseguró Milei en su cuenta de X.

De esta forma se dio el primer intercambio entre ambos mandatarios, horas después de que se confirmara la victoria de La Libertad Avanza a nivel nacional y en los principales distritos como Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, entre otros.

El triunfo del oficialismo cumplió con una de las exigencias de Trump tras la última visita de Milei a Estados Unidos: tener el respaldo de las urnas.

El Tesoro de los Estados Unidos apostó fuerte a la administración libertaria y durante las últimas semanas acompañó a nivel cambiario y financiero, incluso con la compra de pesos para liberar la presión sobre el dólar.

Argentina, un aliado geopolítico de Estados Unidos

Ahora, luego del contundente triunfo, Trump volvió a reafirmar su apoyo político a Milei. Es que desde Estados Unidos consideran a Argentina como un aliado estratégico en la región por su postura frente a Israel, China y Venezuela.

Al respecto, Milei explicó hace unos días: “EEUU tenía una política hacia esta región que descuidaba a sus aliados y trataba de seducir a los que eran adversarios. Con la llegada de Marco Rubio, que entiende perfectamente la batalla cultural, conoce el caso de Cuba, decidieron cambiar el enfoque, y hoy premian a los aliados”.

Cumbre Trump Milei Casa Blanca (3)

“Hay una política internacional clara de Trump con cómo ve el ordenamiento del mundo, está dispuesto a liderar la región y considera a la Argentina aliado. Lo ha manifestado en palabras y hechos”, añadió.

Todo esto se tan solo dos semanas después de que se consolidara el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. El convenio se concretó durante una reunión bilateral entre los presidentes de ambos países en Washington DC.

Estados Unidos es el tercer socio comercial de la Argentina, detrás de Brasil y China.

En una primera indicación del tipo de beneficios o mejora comercial Estados Unidos puede hacerle a la Argentina, Donald Trump comentó que podría comprar más carne de la Argentina.

“Compraríamos carne de res de la Argentina”, dijo a los periodistas que lo acompañaban el jefe de la Casa Blanca. “Si lo hacemos, bajaremos los precios de la carne”, agregó.

Esto fue uno de los primeros adelantos sobre el tipo de mejora comercial que el país del norte puede brindarle a la Argentina, además del swap de USD 20.000 millones, la posibilidad de créditos adicionales por otros USD 20.000 millones por parte de bancos privados, y la intervención ya iniciada por el Tesoro vendiendo dólares y comprando bonos argentinos en el mercado argentino para ayudar al Gobierno de Milei a evitar una disparada del precio del dólar y del riesgo país en el período pre-electoral.