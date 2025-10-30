Dos noches de humor y teatro: ¿Qué espectáculos se podrán ver este fin de semana en Neuquén?

El humor musical de “Buena Petroka!” y la multipremiada “Modelo Vivo Muerto” serán las grandes atracciones del fin de semana en Neuquén.

El escenario del Casino Magic de Neuquén será este fin de semana el punto de encuentro para los amantes del humor y el teatro. Mirá cuándo podés ver estos espectáculos imperdibles y enterate dónde conseguir las entradas.

Este jueves, a las 21, el escenario del Casino Magic recibirá a Mario Hernán Uribe , actor y docente de música rionegrino, creador del fenómeno viral “Petroka” , quien presenta por última vez en Neuquén su espectáculo “Buena Petroka!” , antes de dar paso a su nuevo show.

Uribe, conocido popularmente como “El Marito” , se convirtió en un verdadero fenómeno en redes sociales. Sus videos, compartidos miles de veces, acumulan millones de reproducciones y lo llevaron a recorrer escenarios de todo el país. En cada presentación, “Petroka” —también conocido como El Embajador del Oro Negro o El Gladiador Patagónico— logra conquistar al público con su mezcla de humor, música y carisma.

marito el petroka

“Buena Petroka…” es un espectáculo humorístico-musical apto para todo público, en el que el comediante despliega todo su talento a través de distintos personajes. En el show, no faltará “El Profe”, su peculiar alter ego docente, ni los momentos de interacción con la platea, donde el público se convierte en protagonista.

Como siempre, la incógnita estará en cómo llegará “Petroka”: ¿en helicóptero, en su Ram o en un zepelín? Lo único seguro es que será una noche de risas y diversión en familia, con el inconfundible sello de humor patagónico que caracteriza al artista.

Las entradas anticipadas están disponibles en la boletería del Casino Magic y también a través de entradauno.com.

Espectaculos este fin de semana en Neuquén: Petroka

“Modelo Vivo Muerto”: humor negro y enredos en una academia de arte

El viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, también a las 21, el Casino Magic volverá a abrir sus puertas al teatro con la obra “Modelo Vivo Muerto”, de la reconocida Compañía Bla Bla & Cía.

La trama se desarrolla durante el examen final de una prestigiosa academia de arte, donde un modelo vivo aparece misteriosamente sin vida. A partir de allí, profesores y estudiantes inician una investigación caótica, atravesada por técnicas poco ortodoxas, interrogatorios absurdos y giros inesperados. El resultado: una comedia negra de ritmo vertiginoso y gran lucidez teatral.

“Modelo Vivo Muerto” fue creada por la Compañía Bla Bla durante 2023, bajo la dirección de Francisca Ure, marcando un cambio en su estilo tradicional de varieté hacia una pieza en tres actos de tono clásico. Desde su estreno en abril de ese año, la obra lleva más de 170 funciones en escenarios de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Paraná y Montevideo.

Espectaculos este fin de semana en Neuquén: Bla Bla & Cía. presenta MODELO VIVO MUERTO

La pieza obtuvo dos Premios Martín Fierro Teatro 2025: Mejor Obra de Teatro Off y Mejor Música Original (Sebastián Furman). También recibió los Premios María Guerrero 2023 y Teatro del Mundo 2023, destacándose en rubros como música original, vestuario y escenografía. Además, fue nominada a los Premios Estrella de Mar 2024 en las categorías Mejor Comedia, Actor de Comedia (Manu Fanego) y Música Original (Sebastián Furman).

El elenco está integrado por Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups y Carola Oyarbide, con Maribel Villarosa como productora y asistente. La dramaturgia es una creación colectiva con colaboración de Gustavo Lista, mientras que la música original es de Sebastián Furman.

La función tiene una duración de 90 minutos y está recomendada para mayores de 13 años. Las entradas anticipadas están disponibles en la boletería del Casino y a través de entradauno.com.