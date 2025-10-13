Fin de semana de teatro: magia visual, música y adrenalina en Neuquén y el Alto Valle

Grandes propuestas llegan a la región. Enterate en esta nota cuáles son, dónde se presentarán y cómo conseguir las entradas.

El fin de semana llega con una agenda cargada de espectáculos en Neuquén y el Alto Valle , con propuestas para todos los públicos: teatro internacional, una experiencia teatral emotiva y un evento deportivo que promete máxima adrenalina.

A partir del viernes, los escenarios más reconocidos de la región se llenarán de luces, música, movimiento y emoción. Habrá funciones en Neuquén capital, Cipolletti y Zapala, además de una gran velada de artes marciales en el Casino Magic.

El legendario Teatro Negro de Praga , fundado en 1961 por el visionario Jií Srnec, se presentará con su espectáculo Lo mejor del Teatro Negro de Praga, una obra que fusiona pantomima, danza, música y efectos visuales en un lenguaje universal que trasciende fronteras.

La gira regional comenzará el viernes 17 a las 21 en el Casino Magic de Neuquén, continuará el sábado 18 a las 16 en el Complejo Cultural Cipolletti y cerrará el domingo 19 a las 20 en el Teatro Municipal de Zapala.

Con más de 60 años de historia y presentaciones en más de 80 países, la compañía checa se mantiene como una referencia mundial en esta disciplina que convierte lo invisible en arte y asombra a espectadores de todas las edades.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 9.06.30 PM

Las entradas anticipadas están disponibles en las boleterías de los teatros y por entradauno.com.

Una noche de pura adrenalina: MMA Magic Arena

El sábado por la noche, Casino Magic Neuquén volverá a ser sede de la 14ª edición del Magic Arena, el evento de Artes Marciales Mixtas (MMA) más importante de la Patagonia.

Desde las 22, el público podrá disfrutar de 16 combates, entre peleas de MMA y Kickboxing, con atletas amateurs, semiprofesionales y profesionales. Participarán competidores de Chile, Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Bariloche, General Roca, Villa Regina, Cinco Saltos, Neuquén y Plottier, garantizando una noche con gran nivel técnico y pasión sobre el ring.

Las entradas ya están a la venta: Platea general $23.000 y VIP $58.000, con servicio gastronómico buffet, bebidas sin alcohol libre y tres consumiciones en la barra VIP.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 9.06.30 PM (1)

Los tickets pueden conseguirse en la boletería del casino y en entradauno.com.

Natalie Pérez protagoniza Las cosas maravillosas

Otra de las grandes citas del fin de semana será con Natalie Pérez, quien se pondrá en la piel de la narradora de Las cosas maravillosas, una experiencia teatral conmovedora dirigida por Mey Scápola.

La obra invita al público a reflexionar sobre “todas las cosas por las que vale la pena vivir” a través del humor, la empatía y la participación del espectador.

Habrá dos funciones en la región: sábado 18 a las 21 en el Complejo Cultural Cipolletti y domingo 19 a las 20 en el Teatro Español de Neuquén.

WhatsApp Image 2025-10-13 at 9.06.30 PM (2)

El espectáculo, que lleva más de tres años en cartel y ha sido protagonizado por figuras como Peter Lanzani, Franco Masini, Andy Kusnetzoff y Cande Vetrano, continúa su gira nacional con gran éxito.

Entradas anticipadas en las boleterías del Casino Magic, del CCC y por entradauno.com.