Pesca furtiva: realizaron 23 infracciones y decomisaron truchas fileteadas

Las acciones se llevaron adelante en un trabajo conjunto entre personal de Fauna y Policía en la Ruta 237, a la altura de Picún Leufú.

A pocos días de que comience la temporada de pesca en la provincia, se realizaron este fin de semana controles en la Ruta Nacional 237, a la altura de Picún Leufú, en un trabajo coordinado entre personal de Fauna de esa zona, Piedra del Águila, Cutral Co y Neuquén, y la Policía de la Provincia.

El director provincial de Fauna , Nicolás Lagos , dijo que se intensificaron los controles y explicó que el domingo “finalizó un operativo en el que se decomisaron 4 truchas marrones, 3 arcoiris, y un aproximado de 20 truchas fileteadas, más un aproximado de otras 7, en la misma condición, que el infractor tiró al suelo”.

El funcionario indicó que por este motivo se labraron 23 actas de infracción a los automovilistas que se detectaron con los ejemplares pescados.

pesca2

"Estas acciones buscan hacer cumplir la normativa provincial y preservar los recursos naturales de la zona, como la trucha arcoíris y la trucha marrón", advirtieron desde la dirección de Fauna.

La temporada de pesca comenzará el próximo 1 de noviembre y las autoridades provinciales recomendaron a los pescadores respetar las leyes vigentes.

Lagos recordó además que la pesca deportiva en la Patagonia está regulada por normativas específicas y anunció que a partir de este miércoles comenzará la venta de los permisos. También destacó que este tipo de operativos busca frenar la depredación y fomentar el respeto por la biodiversidad local.

pesca3

Permisos

La temporada de pesca 2025 en Neuquén comenzará el próximo 1 de noviembre. Para que todos los amantes de la pesca estén listos, los permisos se podrán conseguir a partir del próximo miércoles.

Desde el próximo 15 de octubre, la dirección provincial de Fauna, dependiente del ministerio de Seguridad, habilitará la venta oficial de permisos de pesca en simultáneo con las provincias de la Patagonia.

A partir de esta temporada, se incorporarán herramientas tecnológicas para facilitar el acceso tanto a los permisos, como al reglamento. De esta forma, se optimizará la experiencia de los solicitantes, quienes tendrán a disposición un ChatBot de Whatsapp y un sistema automatizado, que simplificará el trámite para los jubilados.

pesca-con-mosca.jpg

“La página ya cuenta con una cuenta regresiva en el sitio oficial y la venta de permisos se va a iniciar a partir del 15 a las 0 horas, en coordinación con todas las provincias patagónicas”, detalló Nicolás Lagos, director provincial de Fauna.

A su vez, Lagos recalcó la implementación de la herramienta pensada para ayudar a los jubilados a realizar el trámite de manera más sencilla. “Estamos probando un sistema para emitir el permiso automáticamente a los jubilados que hayan obtenido su carnet en la temporada anterior. Si todo funciona correctamente, el permiso les llegará directamente al correo electrónico declarado", explicó y agregó que quienes no lo reciban, deberán hacer el trámite y quedarán habilitados para la automatización en la próxima temporada.

Otra de las incorporaciones, consiste en una variante del ChatBot que ya se había implementado en 2024., pero esta vez, la herramienta funcionará a través de la aplicación de mensajería WhatsApp. “Vamos a tener un número de WhatsApp que permitirá enviar los permisos por correo o por el propio chat", expresó.

Además, el número tendrá las mismas funciones que la página web (https://cazaypesca.neuquen.gob.ar/), y se podrá utilizar como medio para emitir denuncias, hacer consultas informativas o realizar sugerencias.

El número oficial de Whatsapp, será anunciado por la dirección provincial de Fauna en los próximos días. En cuanto a las tarifas de los permisos, se darán a conocer en el momento en que se habilite la venta.