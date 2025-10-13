Cómo estaba el cuerpo hallado en Concordia: investigan si es el remisero desaparecido

La Policía de Entre Ríos intenta identificar un cuerpo hallado en las últimas horas en la ciudad de Concordia , en medio de la intensa búsqueda de Martín Sebastián Palacios, el remisero desaparecido tras haber llevado al uruguayo Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Córdoba .

Fuentes policiales confirmaron a TN que el cadáver encontrado presenta un grado extremo de mutilación: le faltan la cabeza y ambos brazos, lo que complica severamente las tareas de reconocimiento. Los investigadores sospechan que podría tratarse de Palacios, aunque esa hipótesis solo podrá confirmarse mediante estudios de ADN.

Palacios, oriundo de San Salvador, en Entre Ríos, había sido contratado por Laurta para realizar un viaje hasta la provincia de Córdoba. Desde ese momento, no se volvió a tener noticias suyas.

El vehículo del chofer, un Toyota Corolla blanco, apareció completamente calcinado en un camino rural de Córdoba. Testigos del lugar afirmaron que vieron a un hombre —que luego fue identificado como Laurta— descender del auto, rociarlo con combustible, prenderle fuego y alejarse caminando por un campo privado.

image

Un saludo que intriga a los investigadores

En las últimas horas, se conoció un video que muestra el momento en que Laurta y Palacios se encontraron antes de emprender el viaje. La secuencia fue captada por la cámara de seguridad de un local de Concordia.

Las imágenes muestran a Laurta llegando con un bolso en la mano hasta el vehículo del remisero, que lo esperaba en la puerta del comercio. Ambos se saludan con un beso, un gesto que despertó la atención de los investigadores y alimentó la sospecha de que podrían haberse conocido previamente.

Después del saludo, el chofer le abre el baúl del auto para que el presunto femicida guarde sus pertenencias. La grabación termina en ese momento, pero la Policía logró reconstruir parte del trayecto que realizaron rumbo a Córdoba.

La noche del 8 de octubre, Palacios avisó a su familia que realizaría un “traslado ejecutivo” hacia Córdoba. Fue la última comunicación que mantuvo. Su teléfono celular se apagó poco después de la medianoche.

Encuentro entre chofer y femicida

Horas más tarde, el Toyota Corolla fue hallado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, en la capital cordobesa, sobre el camino de las Altas Cumbres. El incendio fue de tal magnitud que generó una evacuación preventiva en la zona: unas 130 personas, entre residentes y visitantes, fueron trasladadas por seguridad.

Catorce vehículos que estaban estacionados cerca del lugar también resultaron destruidos por las llamas. En el operativo intervinieron equipos del Plan Provincial de Manejo del Fuego, del Etac, de Defensa Civil y distintas dotaciones de bomberos.

Laurta, el principal sospechoso

La principal hipótesis de la investigación apunta a que Laurta fue el último pasajero de Palacios. El uruguayo habría pagado el viaje con destino a Córdoba, donde residían su expareja Luna Giardina y su hijo de cinco años.

Laurta fue detenido el domingo en un hotel de Gualeguaychú, tras una intensa búsqueda que involucró a la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal y personal de Interpol. Sobre él pesaba una denuncia previa por violencia de género y un pedido de captura internacional por el doble femicidio de Giardina y de su madre, Mariel Zamudio.

Detención femicida en Entre Ríos

Mientras el cuerpo mutilado permanece bajo análisis forense, los investigadores no descartan que el hallazgo esté directamente vinculado con la desaparición del remisero. El trabajo de los peritos se centra en obtener muestras genéticas que permitan confirmar la identidad de la víctima y determinar si fue asesinado antes o después de que Laurta incendiara el vehículo.

Hasta el momento, la Fiscalía de Concordia mantiene la reserva sobre los avances de la autopsia. En tanto, las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de rastrillaje en las zonas rurales cercanas, donde se presume que el cuerpo fue abandonado.