Video: así detuvieron al hombre acusado de matar a su expareja y a su exsuegra en Córdoba

Pablo Laurta fue detenido en un hotel de Gualeguaychú. Tenía pedido de captura internacional y antecedentes por violencia de género.

Tras un operativo conjunto entre fuerzas provinciales y federales, la Policía de Entre Ríos detuvo este domingo a Pablo Laurta , un ciudadano uruguayo acusado de haber asesinado a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, antes de secuestrar a su hijo de cinco años . El procedimiento se concretó en un hotel de Gualeguaychú, donde el hombre se encontraba hospedado mientras planeaba su fuga hacia Uruguay.

Laurta fue trasladado en silla de ruedas hacia la Fiscalía local bajo un fuerte operativo de seguridad. Sobre él pesaba una orden de captura internacional emitida por Interpol, y una denuncia previa por violencia de género radicada hace tres años.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría irrumpido el sábado en la vivienda de su expareja y le disparó en la cabeza. En el mismo ataque también asesinó a su exsuegra, que intentó intervenir. Luego de cometer el doble femicidio, escapó con su hijo en un taxi rumbo a Entre Ríos.

La desaparición del niño motivó que la Justicia activara el Alerta Sofía, el sistema de emergencia nacional que se aplica en casos de sustracción de menores. Finalmente, el pequeño fue encontrado el domingo en buen estado en el Hotel Berlín, ubicado en las calles Bolívar y Perón, a pocas cuadras del paso fronterizo.

Doble femicidio Córdoba

Según detalló la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar, el acusado tenía todo preparado para cruzar hacia Uruguay, país donde residía junto a Giardina antes de que ella escapara por los episodios de violencia que sufría.

Antecedentes y denuncia por violencia de género

Los antecedentes de Laurta reflejan una historia de agresiones y amenazas. Giardina, estudiante de agronomía, había denunciado años atrás que su expareja intentó ahorcarla. Por ese motivo decidió irse de Uruguay y radicarse en Córdoba con su hijo, buscando protección judicial.

Pese a contar con un botón antipánico otorgado por la Justicia, no llegó a activarlo durante el último ataque. La causa por los asesinatos está en manos de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género N°2, a cargo del fiscal Gerardo Reyes, quien ordenó la detención del sospechoso y el resguardo del menor.

En las últimas horas, trascendió que Laurta sería el creador de un grupo denominado “Varones Unidos”, una organización con presencia en redes sociales que promueve mensajes antifeministas y contrarios a las políticas de igualdad de género.

Detención femicida en Entre Ríos

Este antecedente refuerza la hipótesis de la Fiscalía sobre un trasfondo de violencia de género en el doble crimen. Según medios locales, el hombre había mantenido contacto con personas de su entorno en Uruguay, a quienes les manifestó su intención de "recuperar" a su hijo a toda costa.

Próximos pasos judiciales

El detenido quedó alojado en una dependencia policial de Gualeguaychú y será indagado en las próximas horas. Se prevé que la Justicia solicite su prisión preventiva mientras avanza la causa por doble homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, además del secuestro del menor.

Por el momento, el niño permanece bajo resguardo del Estado provincial y a disposición de los equipos de asistencia psicológica. Las pericias, las declaraciones testimoniales y la reconstrucción del recorrido del acusado serán claves para determinar con precisión cómo planificó su huida y si contó con ayuda de terceros.