Malena Galmarini anunció que irá a la Corte para evitar que Diego Santilli encabece la lista de LLA

La senadora electa afirmó que la Cámara Nacional Electoral no tiene "razon legal" en su fallo en favor de Santilli.

La senadora bonaerense electa Malena Galmarini anticipó este sábado que Fuerza Patria recurrirá a la Corte Suprema tras el fallo de la Cámara Nacional Electoral (CNE) que habilitó al candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli a encabezar la boleta del espacio liberal en las elecciones del 26 de octubre.

“ Iremos a la Corte ”, sostuvo Galmarini en redes sociales, donde consideró que la decisión de la Cámara no tiene “razón legal” y es el “capricho de un partido político que no confía en sus candidatos”.

“Relegan el encabezamiento de una mujer y a otras 16 mujeres que caen un puesto, y también se cargan a otras dos que 'renuncian' para acomodar la jugada”, cuestionó la legisladora bonaerense electa en redes sociales.

Además, la ex titular de Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) planteó que la determinación de la CNE es un “pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género”.

“Siempre perdemos a las mujeres”, sentenció con relación al desplazamiento de la ahora segunda candidata a diputada de LLA, Karen Reichardt.

“Los encabezamientos de lista son cruciales para eso y están monopolizados por los varones. Si Espert renuncia, asciende la segunda porque no se modifica la lista hacia abajo. ¡Trampas no! ¡Respeten las reglas al menos una vez!”, reclamó a principio de esta semana.

"Aviso que Espert sigue relacionado al narco Fred Machado! Y que no nos olvidamos del 3%, Libra, etc", cierra la publicación de Galmarini.

La Cámara Nacional Electoral revocó este sábado una decisión del juez federal con competencia electoral en Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que autorizaba el reemplazo de José Luis Espert por Reichardt en la lista de candidatos a diputados nacionales de LLA para los comicios del próximo 26 de octubre.

El fallo de la Cámara Nacional Electoral

Galmarini fue una de las primeras voces de la oposición en manifestarse en contra de lo dispuesto en el fallo firmado por los integrantes de la CNE, Daniel Bejas (presidente) y Santiago Corcuera (vicepresidente). El tribunal fundó su pronunciamiento en la aplicación de la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que expresamente disponen que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género.

El tribunal señaló, además, que Ramos Padilla “desatendió la jurisprudencia” y que “tergiversó la aplicación de un precedente”, que aludía a la categoría de senadores nacionales.

“El magistrado se apartó injustificadamente de la letra de la norma aplicable para fundar una inconstitucionalidad basada exclusivamente en su singular interpretación subjetiva, desatendiendo la jurisprudencia establecida por esta Cámara en casos de sustancial analogía para la categoría de cargos en cuestión (diputados nacionales), y tergiversando la aplicación de un precedente dictado en un supuesto diferente y para otra categoría (senadores nacionales)“, alegó la Cámara, contra Ramos Padilla.

El escándalo que forzó la salida de José Luis Espert

espert machado José Luis Espert enfrenta cuestionamientos por sus vínculos con el empresario detenido Federico “Fred” Machado.

La necesidad de esta reestructuración de último momento por parte de LLA y el Ejecutivo Nacional se debe a la renuncia del diputado José Luis Espert, anunciada el 5 de octubre de 2025, en el contexto de un escándalo que escaló rápidamente en el plano mediático y judicial. Espert, quien era el cabeza de lista para renovar su banca por la provincia de Buenos Aires, declinó su candidatura alegando que las acusaciones en su contra respondían a una "operación claramente orquestada" por un sistema que busca "ensuciar este proceso electoral".

El detonante fue la exposición pública de su vinculación con el empresario Federico "Fred" Machado. Machado es investigado en Estados Unidos por negocios relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero.