Un día de furia: atacó a su exjefe a golpes y cuchillazos tras una discusión laboral

El agresor, de 42 años, le provocó heridas cortantes en el cuello y en la mano derecha. Tenían un conflicto laboral previo.

Luego del ataque de furia, el agresor fue detenido por la policía.

Un día de furia vivió un hombre este sábado por la tarde en Mar del Plata , cuando atacó con un cuchillo a su exjefe tras una acalorada discusión relacionada con un conflicto laboral previo . La víctima sufrió heridas cortantes en el cuello y en la mano derecha. El agresor fue detenido por personal policial a pocas cuadras del lugar del ataque.

El hecho ocurrió en la intersección de Magallanes y avenida De los Trabajadores. Tras un llamado al 911, personal de la Comisaría Tercera y del Gabinete Técnico Operativo acudió al lugar y encontró al agresor todavía en la zona.

Momentos antes, el hombre había golpeado a la víctima en el rostro y posteriormente la atacó con un cuchillo, provocándole heridas cortantes en el cuello y en la mano derecha. Afortunadamente, las lesiones no revistieron riesgo de vida.

Así se desencadenó el día de furia

De acuerdo a lo informado por el diario La Capital, el agresor se habría presentado en el domicilio de la víctima, donde la discusión fue escalando.

Personal del SAME asistió a ambos involucrados en el lugar, y el herido fue trasladado a la Clínica 25 de Mayo para recibir una atención médica más completa.

Por disposición de la fiscal Mariana Baqueiro, se labraron actuaciones por el delito de "lesiones y amenazas calificadas”, y el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

El imputado ya contaba con antecedentes por lesiones culposas, lo que podría agravar su situación judicial.

Otro de violencia en Córdoba

El sábado pasado se produjo un episodio similar en Córdoba, donde un hombre golpeó a la esposa de su exjefe y secuestró su hija. En esa oportunidad, el agresor fue detenido tras una persecución.

El episodio se había registrado en horas de la madrugada, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, en la casa de un veterinario del lugar ubicada sobre la calle Las Heras.

El individuo, de 37 años, ingresó a la vivienda por la fuerzay una vez adentro atacó a una de las mujeres, quien se encontraba descansando en la planta alta. En el lugar también estaba la hija de la pareja, de 29 años, y madre de un niño que dormía al momento de la irrupción, a quien el agresor ordenó abandonar la propiedad con él bajo amenazas. La obligó a subir a una camioneta Toyota Hilux, propiedad de la familia, y se dio a la fuga.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía de Córdoba y el Canal C, el detenido tenía conocimiento preciso de la distribución interna de la vivienda, por lo que pudo manejarse con rapidez.

El episodio finalizó con la detención del agresor tras una extensa persecución en una zona rural, en donde debieron brindarle asistencia médica y contención a la mujer secuestrada. Según indicó el portal El Doce, la madre de la víctima fue derivada a un centro médico en Río Cuarto, producto de las lesiones que presentaba tras la agresión.

El padre de la familia presentó de inmediato la denuncia correspondiente, por lo que diferentes dependencias de la fuerza provincial montaron un dispositivo de búsqueda y cerraron los accesos viales para dar con el paradero de la joven secuestrada y su captor.

La camioneta utilizada en el escape fue detectada horas más tarde en la zona rural de Las Acequias.