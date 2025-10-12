Alerta amarilla por viento fuerte: las seis provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia amarilla para varias zonas del país. Recomendaciones y pronóstico.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, en seis provincias argentinas habrá vientos de hasta 90 km por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por viento fuerte que rige para seis provincias del país. Además, el organismo emitió una serie de recomendaciones para evitar daños.

Según informó el organismo que depende del Ministerio de Seguridad, entre las provincias bajo alerta se encuentran algunas zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego .

De acuerdo con el reporte del SMN, “el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h , y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h".

El aviso cambia para Tierra del Fuego, donde el SMN indicó que “el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, mientras que las ráfagas pueden superar los 90 km/h”.

Clima

Recomendaciones por vientos fuertes

Frente a este escenario de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

En tu hogar

-Asegurá todo lo que pueda volarse: Retirá o sujetá macetas, jaulas, adornos, toldos, persianas, muebles de jardín y cualquier objeto que esté en balcones, terrazas o patios.

-Cerrá y asegurá puertas y ventanas: Esto evita que el viento genere corrientes de aire que puedan romper cristales o que se meta en la casa.

-Revisá techos: Si tenés tejas, chapas u otros elementos sueltos, asegurate de que estén bien fijos. Si es posible, revisá cornisas, balcones y fachadas en busca de partes en mal estado que puedan desprenderse.

-No saques la basura: Esperá a que el viento disminuya para evitar que se vuele y tape los desagües.

-Evitá salir si no es necesario: Lo más seguro es permanecer en un lugar resguardado.

-Mantené a tus mascotas en lugares protegidos: Asegurate de que estén seguras dentro de casa.

-Tené a mano una mochila de emergencia: Con linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, documentos importantes, cargadores de celular y algo de ropa y agua.

Si estás en la calle

-Mantenete alejado de zonas de riesgo. Árboles: Grandes ramas pueden caer o incluso el árbol completo. Evitá transitar por parques o avenidas arboladas.

-Construcciones: Andamios, edificios en construcción, muros o techos endebles, vallas publicitarias.

-Cableado eléctrico y postes de luz: Pueden caerse o desprenderse. No te acerques ni los toques.

-Si el viento arrecia, buscá refugio: Entrá en un portal o establecimiento público.

-No subas a andamios, tejados o puntos altos.

-Cubrí tu boca y nariz: Para evitar inhalar polvo o partículas.

En general

-Mantente informado. Escuchá las noticias y seguí las indicaciones de las autoridades locales a través de medios de comunicación o redes sociales oficiales.

-Priorizá mensajes de texto o WhatsApp para comunicarte, para no colapsar las líneas telefónicas.

-Desconectá aparatos eléctricos si hay riesgo de filtraciones de agua o caída de rayos.

-Ayudá a personas vulnerables (niños, ancianos, personas con discapacidad).

-Tené a mano los números de emergencia: Salud, bomberos, policía (en Argentina: 911 o 103 para emergencias en la vía pública).

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.