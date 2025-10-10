Vuelve el viento zonda: alerta amarilla en 6 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó una serie de alertas meteorológicos que afectan a varios puntos del país para este viernes y sábado. Los fenómenos meteorológicos esperados son fuertes vientos, lluvia y viento zonda.

El alerta por viento zonda para el viernes se emitió para el centro-sur de San Juan; norte y sur de Mendoza; y el noroeste de Neuquén.

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas", notificó el organismo dependiente del ministerio de defensa.

viento zonda

La advertencia por lluvia se emitió para Chubut, específicamente las zonas de cordillera de Futaleufú, Cordillera de Languiñeo y Cordillera de Tehuelches.

"El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 25 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas no se descarta que la precipitación sea en forma de lluvia y nieve mezclada", informaron.

También, en el extremo sur del país, el SMN emitió un alerta por viento. Este abarca la costa de Güer Aike, cerca de Río Gallegos y la totalidad de la provincia de Tierra del Fuego. "El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", notificaron desde el organismo nacional.

Alerta meteorológico el sábado: fuertes vientos y tormenta

El SMN emitió una serie de alertas para el sábado 11. Abarca la franja central y centro-norte del país. El sur de la provincia de Buenos Aires será azotado por fuertes tormentas. Mientras tanto, Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, La Rioja y San Juan serán afectadas por vientos fuertes.

Por otro lado, un pequeño sector del norte de San Juan y La Rioja estará afectado por viento zonda.

alerta tormenta

Alerta por viento zonda en Neuquén: cuáles son las zonas afectadas

Un sector de la provincia de Neuquén estará afectado, este viernes, por viento zonda, mientras que en la zona de la Confluencia se sentirán fuertes ráfagas durante el fin de semana, aunque no se emitió alerta.

El alerta rige para este viernes a la tarde y la noche, en la zona Este de Loncopué - Este de Picunches - Este de Ñorquín - Oeste de Añelo - Oeste de Pehuenches - Sur de Chos Malal - Sur de Minas. "El área será afectada por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h. Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja", precisó el organismo nacional.

Por otra parte, para este viernes durante el día en Neuquén capital, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) indicó que el cielo estará inestable, con una temperatura de 26°. El viento soplará a 17 km/h con ráfagas de 35 km/h. A la noche se espera un cielo mayormente cubierto y una temperatura de 4°. El viento será de 49 km/h, con ráfagas de 59 km/h.