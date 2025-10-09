Se esperan lluvias de gran intensidad y fuertes vientos: en qué zonas impactará la alerta amarilla

El SMN advirtió sobre fenómenos potencialmente dañinos. Y se anticipó que las precipitaciones serán de gran intensidad.

Una serie de alertas amarillas esta vigente en la previa del comienzo del fin de semana largo.

Se espera que el tiempo esté marcado por una fuerte inestabilidad en varios puntos del país este jueves, previo al inicio del fin de semana largo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas.

Según precisó el organismo las alertas son por lluvias y vientos fuertes en seis provincias del territorio nacional.

De esta forma, en Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego rige un alerta de nivel amarillo por viento. Estas áreas serán afectadas por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Viento.

A su vez, en la provincia de Chubut rige una alerta amarilla por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. "El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes. En zonas cordilleranas, se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual", comunicaron.

Agregaron que "en el resto del área, los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada".

En el sureste de la provincia de Buenos Aires también rige un alerta amarillo por vientos. "Durante el día de hoy el área será afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h", informó el organismo nacional.

Las recomendaciones por las alertas del SMN

Frente a estos posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño” y “riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener segura a la población:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono. alerta smn (6)

Finalmente, en Santa Cruz hay un aviso ante posibles nevadas de variada intensidad. Según indicaron desde el organismo nacional se esperan valores de nieve acumulada de entre 30 y 40 centímetros, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas bajas, la precipitación puede darse en forma de lluvia o lluvia y nieve mezclada.

Fuertes vientos en Neuquén

Fuertes vientos llegan también al interior de Neuquén. En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta nivel amarillo para un sector de la provincia. Los valles, meseta y costa se salvan del fenómeno con tiempo bueno y cielo mayormente cubierto, más ascenso de la temperatura. Sin embargo, hacia el interior, una zona importante del territorio neuquino debe prestar especial atención a las recomendaciones del Sistema de Alerta Temprana para evitar inconvenientes.

Puntualmente, se informa que el alerta amarilla por fuertes vientos comprenderá las zonas de Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Aluminé, Zona baja de Huiliches, Zona baja de Lácar.

"El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", indicaron desde el SMN.

Llegará a Neuquén este jueves, con mayor intensidad en horas de la tarde. El alerta se mantendrá vigente solo por el jueves.