Alerta por una ciclogénesis que traerá tormentas y granizo el fin de semana largo

El SMN pide extremar precauciones ante el temporal que estará acompañado por viento y granizo. A qué zonas afectará este fuerte fenómeno.

Las autoridades brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta en este contexto.

Nuevamente el fenómeno de la ciclogénesis pondrá en alerta a buena parte del país durante el fin de semana largo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas fuertes, granizo y vientos intensos . Será el cuarto fin de semana consecutivo con lluvias persistentes.

Las tormentas y lluvias intensas provocaron un descenso marcado de la temperatura a inicios de esta semana, pero desde el miércoles se experimentan días más cálidos.

El aire cálido y húmedo que ingresó desde mediados de la semana sobre el centro y norte del país servirá de combustible para que, ante cualquier disparador meteorológico, la atmósfera favorezca el desarrollo de áreas de lluvias y tormentas de variada intensidad.

Esto se verá potenciado por la entrada de un frente de aire frío, un ciclo que se viene repitiendo desde hace al menos tres semanas. Es así que las precipitaciones comenzarán el sábado en la mañana sobre el sur bonaerense, y se irán expandiendo hacia La Pampa y todo el oeste de la provincia de Buenos Aires a lo largo del día.

Alerta por ciclogénesis: ¿Dónde y cuándo habrá tormentas?

Según información del sitio especializado Meteored, la formación de un centro de bajas presiones (ciclogénesis) sobre la provincia de Entre Ríos en la madrugada del domingo, aumentará el aporte de aire húmedo del Atlántico sobre la provincia de Buenos Aires.

Esto hará que, en el oeste bonaerense, se registren lluvias y tormentas de variada intensidad, con acumulados que pueden oscilar entre 60 y 130 mm en solo dos días.

No se descarta la presencia de tormentas, algunas localmente fuertes, acompañadas por ráfagas y la ocasional caída de granizo, en particular sobre la provincia de Buenos Aires y el norte del Litoral.

Se espera que en el AMBA haya acumulados de precipitación entre 20 y 40 mm. El clima recién mejorará para la noche del domingo y madrugada del lunes.

Qué es la ciclogénesis y por qué puede provocar tormentas severas

El término “ciclogénesis” se volvió habitual en los informes del Servicio Meteorológico Nacional. Pero ¿qué significa y por qué causa tanta preocupación? Este fenómeno describe el proceso de formación o intensificación de un centro de baja presión atmosférica, que puede derivar en condiciones climáticas severas.

Durante una ciclogénesis, masas de aire cálido y húmedo se enfrentan con otras más frías y secas, lo que genera una gran inestabilidad. Esa diferencia de temperatura y presión da origen a un sistema que favorece la aparición de tormentas fuertes, ráfagas de viento y lluvias persistentes.

En la Argentina, las ciclogénesis suelen desarrollarse con mayor frecuencia en primavera y otoño, especialmente en la región central y el litoral, donde confluyen distintos frentes atmosféricos. Cuando el fenómeno se intensifica, puede provocar acumulados de precipitación elevados, caída de granizo y actividad eléctrica significativa.

Recomendaciones por la ciclogénesis

Las autoridades brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta en este contexto: