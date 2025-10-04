Alerta por fuertes tormentas, lluvia y viento: las provincias afectadas

Este fin de semana se esperan condiciones adversas en gran parte del país. El SMN emitió una serie de alertas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para gran cantidad de provincias del país, por lo que este fin de semana se esperan condiciones adversas en el territorio argentino .

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa, emitió un parte donde precisó que las zonas más afectadas por la alerta por tormentas -donde regirá el aviso de nivel naranja - serán el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y el sur de Santa Fe y Córdoba . El SMN, en tanto, aseguró que estos fenómenos meteorológicos son “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

“El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas, que estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros , pudiendo ser superados en forma puntual”, aclaró.

viento

Por otro lado, rige un alerta amarilla por tormentas las zonas restantes de Buenos Aires (a excepción de la Ciudad, la Costa, el noreste y Carmen de Patagones), Santa Fe, La Pampa, Córdoba y San Luis, las cuales podrían estar acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. También se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 milímetros.

Frente a estos fenómenos, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

No sacar la basura.

Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

Evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El SMN, además, emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para San Luis, Río Negro y a las zonas cordilleranas de La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y Neuquén. Se esperan velocidades aproximadas de entre 50 y 75 kilómetros por hora con ráfagas que podrían los 100, especialmente en los niveles más altos. También indicó que hasta el domingo 5 de octubre, el resto del área será afectada por vientos con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

TORMENTA El contraste de temperaturas permitirá la interacción de masas de aire cálido y frío generando inestabilidad.

A su vez, el organismo señaló que las partes no cordilleranas de La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y Neuquén estarán bajo advertencia amarilla por vientos Zonda, con velocidades aproximadas de entre 40 y 50 km/h, y ráfagas que podrían superar los 70. “Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, sostuvo.

Por último, emitió una alerta amarilla por lluvias, que regirá en Río Negro y Chubut. “El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. En la zona cordillerana, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros en 24 horas, pudiendo ser superados de manera puntual, mientras que en el sector de meseta se esperan valores entre 10 y 20 milímetros. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas”, informó el organismo.