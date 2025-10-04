Alerta por vientos fuertes y lluvias en Neuquén: ráfagas de más de 90 km/h

El pronóstico indica un fin de semana muy ventoso y con lluvias en casi toda la provincia de Neuquén. La zona más complicada.

El pequeño veranito de los últimos días pasó de largo, las condiciones desmejoran y el viento irrumpe este fin de semana con bastante fuerza en distintos puntos de la provincia de Neuquén . Incluso se suman las lluvias con variada intensidad.

"Comienza a ingresar un frente frío de lluvias y luego nevadas en la cordillera. Habrá períodos de viento y descenso de la tempertura. Inestabilidad con tormentas dispersas y algunas lluvias durante el fin de semana. Noches frías", dice la síntesis de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC).

Para la ciudad de Neuquén , la AIC prevé un sábado nublado, con una temperatura máxima en torno a los 22°C y vientos moderados de 55 a 57 kilómetros por hora. El domingo, incluso, anticipa mayor inestabilidad y una probabilidad de tormentas, con una máxima de 17°C y ráfagas de 59 km/h hacia la noche.

El diagnóstico que ofrece el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es similar, pero ofrece condiciones más marcadas. Así, este sábado en la ciudad de Neuquén la temperatura máxima será de 22°C y estará nublado. Las ráfagas de viento más fuertes se harán sentir en horas de la mañana y pueden oscilar entre los 70 y 78 km/h. Por la tarde y la noche habrá más viento. En tanto, el domingo predominarán las nubes en el cielo, pero aflojará el viento, con una temperatura mínima de 8°C y una máxima de 17°C.

Las alertas en el interior de Neuquén

El factor viento se intensificará hacia el interior de la provincia, donde el SMN lanzó una alerta amarilla este sábado para la zona del este de Loncopué, Picunches y Ñorquín, oeste de Añelo y Pehuenches, sur de Chos Malal y departamento Minas. "El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h", señala el SMN.

Advierten que este podría ser el último evento frío significativo del invierno 2025 en Argentina.

Estas condiciones serán más notorias en horas de la tarde del sábado, motivo por el cual se ofrecen algunas recomendaciones clave para moriguerar la posibilidad de un riesgo:

Evitá actividades al aire libre.

Asegurá los elementos que puedan volarse.

Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

También hay alerta por lluvias

Después se suma la alerta amarilla por lluvias de variada intensidad durante toda la jornada del sábado, mañana, tarde y noche. Sucederá en la cordillera de Aluminé, cordillera de Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. "El área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes. En zona cordillerana, se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs.En zona de meseta, se esperan valores entre 10 y 20 mm en 24 horas", indica el SMN en su Sistema de Alerta Temprana.

Incluso, no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas.

Las recomendaciones, en estos casos, son: