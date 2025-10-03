Espert fue a definir la continuidad de su candidatura con Milei a Olivos: "No me bajo nada"

El candidato bonaerense de La Libertad Avanza se reunió en la noche de este viernes con el mandatario tras el escándalo por los vínculos económicos con Fred Machado.

El presidente Javier Milei se reunió este viernes con el diputado y primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, José Luis Espert, en la Quinta de Olivos para definir su continuidad,

Tras horas del encuentro, Espert confirmó que no se bajará de su candidatura a senador por la provincia de Buenos Aires, a pesar de la polémica que por su vínculo económico con el narcotraficante Federico “Fred” Machado.

Su continuidad tambaleó a pesar del video que difundió en la noche del jueves el diputado Espert, quien encabeza la lista a senadores de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, donde reconoció que había recibido la transferencia de 200.000 dólares que figura en documentos del Bank of America y que lo vincula con el empresario Fred Machado. Este último está detenido en la Argentina y requerido por la Justicia de Estados Unidos con cargos de narcotráfico y lavado de dinero .

"No me bajo nada"

Antes de dar por finalizado su encuentro en Olivos con el Presidente, Espert le respondó al periodista Eduardo Feinmann, a través de las redes sociales. El periodista había posteado que "todo conduce a la renuncia de José Luis Espert" en X (exTwitter).

Minutos más tarde el diputado Espert respondió por el mismo medio "Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!".

El presidente Milei también se expresó en X, no se explayó sobre el tema, simplemente reposteó el tuit fijado por Espert en el que ratifica su continuidad como primer candidato a senador por LLA en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei

Según NA, en las horas previas a esta reunión clave, el Presidente había recibido al ex mandatario Mauricio Macri, quien -le había pedido como condición para acompañarlo la salida de Espert de la lista.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1974281955639504922&partner=&hide_thread=false Hola Edu!

No me bajo nada.

Te veo el lunes en tu programa de A24.

Salute! https://t.co/2UFq3esrvg — José Luis Espert (@jlespert) October 4, 2025

Cuál fue la explicación de Espert sobre su relación con Machado

Anoche el diputado y candidato de LLA dijo, en un video publicado en su cuenta de X (ex Twitter), que "fue por un contrato con una minera vinculada a Fred Machado”. Acompañó su mensaje grabado con la frase: “Nada que esconder. No somos todos lo mismo”.

La existencia de la transferencia fue confirmada este jueves por La Nación, a partir de una planilla del Bank of America incorporada a una causa judicial en el estado de Texas. El documento confirma que una compañía del holding de Machado giró el dinero a Espert el 22 de enero de 2020, luego de la campaña presidencial de 2019 en la que el economista fue candidato.

Espert había evitado responder si había recibido ese dinero. En una entrevista televisiva con A24, se negó diez veces a contestar si aceptó los USD 200.000 y calificó la acusación como parte de una “campaña sucia”.

La explicación del contrato con una minera representa un giro en la estrategia del economista, que hasta esta semana negaba la existencia misma de la transferencia. Su nueva versión es que no se trató de un aporte de campaña ni de un vínculo político, sino de una relación contractual privada con una empresa del entorno de Machado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1973940577273299329?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1973940577273299329%7Ctwgr%5E6a8c6f40599703739f321f92f8bb9ed5746c0010%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fpais%2Fjose-luis-espert-explico-su-relacion-fred-machado-y-admitio-la-transferencia-usd-200000-n1211508&partner=&hide_thread=false Nada que esconder. No somos todos lo mismo. pic.twitter.com/zCF4vQW5iS — José Luis Espert (@jlespert) October 3, 2025

El video con las explicaciones que brindó Espert anoche no fueron suficientes para el PRO ni para parte del círculo oficialista, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes no dudaron en expresar sus dudas ante tantas vacilaciones.