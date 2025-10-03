Desesperados, un impactante incendio llegó hasta las puertas de Picún Leufú

El incendio de gran magnitud avanzó rápidamente por acción de las ráfagas de viento hasta muy cerca del ingreso al pueblo.

Un incendio forestal de grandes proporciones mantuvo en alerta a la localidad de Picún Leufú durante este viernes, cuando las llamas llegaron hasta las puertas mismas del pueblo. La columna de humo tan cercana a la urbanización generó preocupación y miedo. Varios vecinos y transeúntes ocasionales se mostraron inquietantes.

El fuego fue el comentario de todos y la tensión se podía respirar en el aire. Preocupados por que el incendio se escapara de las manos de los bomberos, no respiraron tranquilos hasta que tuvieron certezas de que las llamas estuviesen controladas. Así permanecieron atentos, sin bajar la guardia.

Es que el incendio estuvo muy cerca del pueblo. Amenazante e impulsado por las ráfagas de viento , avanzó desde la zona de un arroyo cercano y generó momentos de tensión por la posibilidad de que alcanzara viviendas y comercios. “Estuvo muy cerca, con viento en dirección a la localidad", informaron desde Bomberos Voluntarios de Cutral Co a LMNeuquén.

incendio- Picún Leufú-bomberos- 2

Aunque en un principio la situación resultó crítica, ya que el incendio era considerable, se confirmó más tarde que las llamas estaban controladas y bajo vigilancia.

Un gran operativo coordinado

En el operativo intervinieron dotaciones de varios cuarteles, debido a la magnitud del siniestro: Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo, El Chañar y Piedra del Águila, junto con una cuadrilla del Plan Provincial de Manejo del Fuego. El despliegue permitió circunscribir las llamas y evitar que el incendio se extendiera hacia la zona urbana.

Incendio forestal llegó a las puertas de la localidad de Picún Leufú

Desde el Comando in situ se informó este viernes por la tarde que “el incendio está circunscripto” y que los equipos trabajan sobre los focos calientes dentro del área afectada. Las tareas se concentran ahora en el enfriamiento de sectores puntuales y en la instalación de una guardia de cenizas para prevenir rebrotes.

lugar del incendio picun

La buena noticia es que el siniestro no dejó víctimas ni personas lesionadas. Tampoco se registraron daños en viviendas, ni en la escuela cercana a la zona de riesgo. Con el fuego bajo control, los bomberos mantendrán presencia en el lugar hasta asegurar la completa extinción del incendio.

Viernes en llamas: otro incendio en Neuquén

"Yo justo venía de hacer unos trámites del centro. Desde lejos veo la columna de humo y dije: 'No creo que no sea, que no sea". Siempre lo pensaba porque era la zona. Y cuando me voy acercando veo qué es. Entro a la empresa y me doy cuenta que en fondo, donde está la alameda, había un incendio". La imagen capturó los primeros minutos de desesperación. Así lo describió el dueño de T&M Servicios, Mauro Cifuentes.

El incendio se desató este viernes por la tarde. Más precisamente, después del mediodía, en una chacra ubicada en el barrio Valentina Sur de Neuquén. La columna de humo generó preocupación.

Las llamas comenzaron en un sector arbolado al fondo del predio, aunque fueron rápidamente contenidas gracias a la intervención de dos dotaciones de bomberos y al trabajo inicial de los propios empleados.

Incendio Valentina Sur LM

Se indicó que el sector comprometido está lejos del taller principal donde se desarrollan las actividades de T&M, una firma dedicada a servicios de montaje, soldadura y mecánica industrial. Sin embargo, el empresario aseguró que el daño no deja de ser significativo y que todo parece que el siniestro no fue accidental.

Apuntan a un incendio intencional

"Evidentemente, por lo que se logró ver, esto ha sido intencional porque había varios focos de fuego en distintos lugares", advirtió Cifuentes, en diálogo con el móvil de LU5.

Señaló, además, que la sequía y la acumulación de hojas secas en esta época del año favorecieron la propagación de las llamas rápidamente. Otro elemento propio de la época que acelera la combustión es la pelusa blanco, muy presente por estos días en el aire.

Incendio Pastizales Valentina Sur (4) Gentileza Juan Manuel Curcho / LU5

La hipótesis de que el incendio haya sido intencional cobró fuerza cuando uno de los empleados aportó un dato que refuerza la sospecha: antes de que el fuego se expandiera, escuchó ruidos y vio a alguien corriendo cerca del sector donde comenzó el incendio. "Nunca le dio importancia porque hay perros y movimiento en la zona, pero ahora cobra sentido", contó Cifuentes.

Mientras aguardaban la llegada de los bomberos, el personal de la empresa actuó para evitar que el fuego alcanzara una vivienda lindera que tenía depósitos de madera y material inflamable. "Le dimos prioridad a su sector con nuestro matafuego como para contener un poco hasta que llegaran los bomberos", detalló el dueño de la chacra, quien agradeció que no hubiera heridos.