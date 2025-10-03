La frutilla del postre para Cipolletti, una increíble oferta: "¡Por un peso..!"

La sorprendente promo de De la Tierra , el Mercado de Frutas y Verduras de Tres Arroyos 581 , en beneficio de sus clientes. Mirá la lista completa de precios y la galería de fotos.

Así de imponente luce el mercado de frutas y verduras cipoleño, donde se consigue precio y calidad.

Si la apertura de De la Tierra fue un verdadero acontecimiento para la ciudad, la nueva promoción que lanza el Mercado de Frutas y Verduras promete generar otro gran impacto en la comunidad y convertirse en un boom difícil de igualar.

Con una propuesta que combina calidad y precios accesibles , el amplio y novedoso establecimiento de Tres Arroyos 581 vuelve a dar la nota con beneficios pensados para sus clientes.

“Llegan de todas las ciudades de la zona y, por supuesto, la mayoría de los que compran son de Cipolletti”, cuenta con orgullo Luis Campolongo , el encargado del emprendimiento perteneciente a la familia De Caso .

SFP Verdulerias de la Tierra Cipolletti (11) El incansable Luis Campolongo, encargado del Mercado de Frutas y Verduras. Sebastián Fariña Petersen

“Sabemos que son tiempos complicados y por eso mantenemos precios mayoristas incluso en las compras minoristas. También vemos que muchos vecinos se organizan en grupos familiares o barriales para llevar mercadería en cantidad. Pensando en ese contexto y en sus necesidades, quisimos implementar una promoción que rompa el molde y deje a todos contentos”, agrega el coordinador, mientras camina por los casi cien metros que separan la entrada de su oficina.

La oferta que sorprende a todos

“Lo que queremos anunciar es que, con una compra mínima de 40 mil pesos, vamos a regalar una bolsa de papas de 20 kilos. Y para no dejarla en cero, la vamos a cobrar a la simbólica suma de 1 peso”, revela con entusiasmo.

La promo va a estar vigente desde el lunes 6 hasta el lunes 20 de Octubre, o hasta agotar stock de 5000 bolsas, lo que suceda primero.

Mercado de frutas y verduras

Luis está convencido de que esta promoción atraerá todavía a más vecinos: “Por la calidad de la mercadería y los precios accesibles, este lugar merece ser visitado al menos una vez. Que vengan, comparen y elijan”.

Cómo funciona De la Tierra

El mercado abre todos los días de 9 a 21 horas y cuenta con dos accesos: por Tres Arroyos o bien por Toschi, doblando en Los Pinos. La experiencia es similar a la de un supermercado: los clientes toman un changuito, eligen sus productos y luego pasan por un amplio sector de cajas.

Además de frutas, verduras y huevos, también se pueden encontrar artículos de almacén como harinas, azúcar, salsas y mucho más.

Con una fuerte inversión y el respaldo de la familia De Caso, el proyecto ya emplea a más de 20 personas y sigue pensando en expandirse.

De la Tierra se posiciona como un mercado “de otro planeta”, que ahora sorprende con una oferta difícil de igualar.

¡Papita p'l loro!

Lista completo de precio

Lista de precios Cipolletti - Verdulerias de la tierra

Una mañana en De la Tierra: Galería de fotos

