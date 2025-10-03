Neuquén La Mañana Neuquén Internaron en Neuquén al intendente de San Martín de los Andes

El intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti,se encuentra internado en una clínica privada de la ciudad de Neuquén para realizarse estudios médicos. Así lo confirmaron en horas de la tarde de este viernes desde el municipio de esa localidad cordillerana.

“El jefe comunal realizó esta mañana una consulta preventiva y los médicos que lo asistieron ordenaron una serie de estudios que se están realizando este viernes en la Clínica San Agustín de la capital provincial”, informaron desde el municipio a través de un comunicado de prensa.

No especificaron de qué tipo es la afectación en la salud de Saloniti. Agregaron que “la información sobre los resultados de los estudios y la evolución del intendente municipal se difundirá a través de los canales oficiales de comunicación”.