El calor no afloja en la tarde de este viernes. Con temperaturas en ascenso desde ayer, se vive una jornada de pleno verano. Qué pasó con el viento .

El calor predominó este viernes en Neuquén con temperaturas por encima de los 30 grados.

Temperaturas de verano en Neuquén y la región. Estos últimos dos días se registraron temperaturas de más de 30 grados de máxima en la ciudad, un calor que no cedió ni con la llegada la noche. Tal es así que este viernes Neuquén estuvo entre las ciudades más calurosas del país.

El pronóstico tanto del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) como de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas ( AIC) anticiparon jornadas de buen tiempo y de viento.

De acuerdo al ranking de temperaturas del SMN, Neuquén estuvo en el top 10 de ciudades donde las altas temperaturas castigaron a sus vecinos. En este caso no se consagró como la más calurosa, en el primer puesto a las 17 de hoy estuvo Santiago del Estero con 36 grados y San Juan con 35.9 grados en segundo lugar. En tanto que, en el tercer puesto quedó San Ramón de La Nueva Orán de Salta con 35.8 grados; en el cuarto lugar, La Rioja con 35 grados y sexta la riojana Chamical con 34.2 grados. En séptimo puesto resultó San Fernando del Valle de Catamarca de la provincia homónima con 33.9 grados y octavo puesto quedó la mendocina San Martín con 32.8 grados. En el noveno, Neuquén con 32.7 grados.

Pasadas las 20 la temperatura seguía en alta para la temporada con poco más de 30 grados.

Qué pasó con el viento

Estaba pronosticado una alerta amarilla por viento para toda la provincia que con el correr de las horas se redujo a la franja del este de la provincia, incluida la capital neuquina. Según el SMN, se espera que las fuertes ráfagas se sientan en horas de la noche.

Desde el organismo nacional aclararon que se usa el amarillo para dar cuenta que el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Ante este nivel de alerta, recomiendan evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, y mantenerse informado por autoridades. Recomendó siempre tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El SMN anticipó para esta noche tiempo ventoso, la temperatura descenderá a los 20 grados, el viento soplará entre los 32 y 41 kilómetros por hora con ráfagas entre 79 y 87 kilómetros por hora.

Por su parte, la AIC pronosticó para este viernes 3 de octubre, para la zona de los valles, meseta y costa, tiempo bueno con cielo mayormente cubierto con calor en la Norpatagonia. Hacia la noche se registrarán periodos de vientos moderados que se mantendrán hasta el sábado. Para el domingo anticipó tiempo inestable con tormentas aisladas. En la zona de cordillera adelantó un ingreso de aire húmedo, inestable con lluvias débiles, nevadas en alta montaña. El sábado y domingo descenso de la temperatura en toda la Norpatagonia.