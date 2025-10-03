Neuquén La Mañana incendio Grave incendio en la meseta de Neuquén: reportan una explosión

Un video se difundió en las redes sociales que muestra el fuego con una densa columna de humo negro.







Se difundió un incendio en la meseta de Neuquén

Una columna de humo irrumpió cerca del mediodía de este viernes en la zona de la meseta de Neuquén. Un video difundido por redes sociales muestra el denso humo negro y un incendio de gran altura.

Según se dijo en la zona, el incendio se habría producido por una explosión, pero no se difundió más información.

De acuerdo a la información preliminar, el fuego se inició en una casilla y alcanzó a un utilitario Fiat Fiorino y a un automóvil Peugeot, que resultaron completamente afectados por las llamas. Vecinos del sector señalaron que antes del avance del fuego se escuchó una fuerte explosión.