Incendio por un descuido: una familia se despertó intoxicada por humo de una olla quemada

El incendio se registró este lunes a las 3 de la madrugada en el barrio San Lorenzo. La familia fue hospitalizada por intoxicación por inhalación de humo.

El olvido de una olla al fuego podría haber desencadeno una tragedia familiar tras el incendio de la cocina en la madrugada de este lunes. Afortunadamente, uno de los convivientes se percató de la presencia de humo y lograron evacuar la vivienda, aunque igual debieron ser trasladados en ambulancia del SIEN al hospital más cercano por principio de intoxicación.

La intervención estuvo a cargo de una dotación del Cuartel Seis de Bomberos de la Policía que fue alertado por el Comando Radioeléctrico a las 3:27 por la emergencia en la vivienda ubicada en calles Rafael Vásquez y Casimiro Gómez del oeste neuquino. Rápidamente, los bomberos actuaron sobre el foco ígneo en la cocina de la vivienda y aseguraron las instalaciones eléctricas para que no haya mayores riesgos.

Además, el operativo contó con la colaboración de la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo , para asegurar la correcta intervención del servicio de emergencias médicas y la asistencia a las víctimas.

Gran susto en San Lorenzo por el incendio en una vivienda

Las imágenes del episodio dan cuenta de la gravedad del incendio que se desarrolló en la casa de dos plantas y quedó completamente ahumada, sobre todo en la planta baja. De acuerdo a lo investigado hasta el momento, mientras la familia dormía en el piso superior, en la planta baja se generaba una llama causada por la exposición al fuego de una olla.

El fuego se desarrolló en la cocina producto de una olla que había quedado sobre la hornalla encendida, indicó a LMNeuquén José Rivas Jefe de Bomberos de Neuquén respecto del testimonio que brindaron los propietarios del inmueble y de los registros que hicieron.

"El humo tiznó las paredes y el techo de la vivienda, el foco de incendio estuvo en una hornalla", aseguró. Al respecto de la dinámica agregó que "afortunadamente lograron despertarse y constataron la gran cantidad de humo".

incendio olla bomberos (2)

Al ingresar, los bomberos extinguieron la llama, que no había llegada a afectar otros sectores de la casa y abrieron todas las aberturas para ventilar.

En este sentido, no hizo falta rescate porque cuando llegaron encontraron a los cinco integrantes de la familia, madre, padre y tres hijos menores en la calle porque habían logrado salir por sus propios medios de la casa.

"De todas formas se llamó al servicio de emergencia por principio de intoxicación con humo y fueron trasladados en ambulancia al hospital Heller, donde se le suministró oxígeno, quedaron en observación y tuvieron el alta médica a la hora", aseguró.

incendio olla bomberos (3)

En cuanto a las consecuencias del incendio en términos materiales, detalló que no hubo pérdidas totales de la vivienda, sino ahumamiento generalizado por hollín por paredes y techo. "Se ve que fue un descuido, se fueron a dormir, y no habían apagado la hornalla", manifestó.

Además de destacar que afortunadamente para la salud de los integrantes de la familia el resultado fue afortunado, porque advirtieron a tiempo el humo, Rivas aprovechó la ocasión para hacer un recordatorio a la comunidad: "Tienen que estar atentos, antes de acostarse verificar hornallas, que no tiendan ropa sobre el calefactor".