Bomberos rescataron un perro entre las llamas y el humo de un incendio

El incendio se desató sobre un local de baterías. En la vivienda vivía una mujer con un perro y un gato.

El incendio de gran magnitud que destruyó un departamento ubicado en la planta alta, justo sobre un reconocido local de baterías, y a 50 metros de una estación de servicio, tuvo un momento clave. Aunque las pérdidas materiales fueron totales, no se registraron víctimas humanas , y bomberos y vecinos lograron el conmovedor rescate con vida de un perro.

De acuerdo a la información suministrada a LMNeuquén por Juan Molina, jefe del Cuartel Central de Bomberos, una dotación constató que se trataba de una pequeña vivienda en la planta alta. El fuego se desató alrededor de las 19 y se expandieron con rapidez desde la habitación del inmueble al baño y la cocina.

La cercanía con el local comercial de baterías y la YPF de calle Bahía Blanca encendió las alarmas, ya que se temía una posible propagación o explosión. Las llamas rebalsaron sobre el techo del departamento ubicado en un segundo piso con el único acceso por escalera.

incendio baterias

El emotivo rescate de un perro en medio del incendio

El primero en advertir el incendio fue un vecino y empleado del local de baterías, quien abrió la puerta de calle a los Bomberos y les avisó que allí vivía una joven. La dotación debía actuar con rapidez por el riesgo de explosión del material ácido de las baterías, que a su vez podía provocar la expansión a las viviendas lindantes.

Como nadie respondía a los gritos, tuvieron que forzar la puerta del departamento. Osvaldo Sánchez, fue alertado por su compañero de trabajo, y viajó de inmediato ante la emergencia. "Me vengo para acá, el incendio era total, la preocupación nuestra era si la chica estaba", relató a LMNeuquén.

El hombre explicó que al subir al departamento, encontró a los Bomberos en plena intervención tirando agua, sintió alivio cuando le contestaron que no habían encontrado a la mujer. Pero no se relajó porque sabía que ella tenía un pequeño perro que podía estar en peligro. "Dije, tiene que haber una perrita, y cuando terminaron de sofocar el fuego, lo encontraron, zafó".

Incendio en un local de baterías Nqn v2

Para su alegría, la perrita estaba temblando escondida en el bajo mesada, completamente tiznada por el humo denso y fue auxiliada por los Bomberos. Sánchez indicó que 40 minutos después del incendio arribó la dueña con una crisis de nervios y se abrazó con su perra. En tanto, luego descubrieron que su gato logró escapar, y estaba en la casa de una vecina.

Por su parte, los Bomberos se encargaron de asistir a la perra y brindarle agua, al tiempo que la inmensa cantidad que utilizaron comenzó a bajar a la calle en forma de cascada. Sánchez lamentó que "las pérdidas fueron totales". Acerca del origen del incendio mencionó que se desconoce, aunque estuvo la División Judiciales realizando pericias para investigar.

"Es un tema porque abajo esta el local de batería laser, al lado una pinturería, estación de servicio a 50 metros, así que podría haber sido algo más trágico,