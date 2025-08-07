Gritos, insultos y un arma: quién es el detenido por la amenaza de bomba en un show de Lali Espósito

"Hemos puesto un artefacto explosivo en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista", se advirtió en la amenaza.

El fin de semana pasado se vivió un momento de tensión en la provincia de San Juan, cuando llegó una amenaza de bomba donde se realizaría un show de Lali Espósito . Luego de haber detectado el llamado, el recital fue demorado por algunas horas pero luego de una inspección pudo realizarse. Tras varios días de investigación, un hombre fue identificado y detenido por ser el presunto autor del llamado.

Según trascendió, se trata de Juan Carlos Salem , un hombre de 74 años que fue detenido en su domicilio del barrio La Bebida , en el departamento de Rivadavia, durante un allanamiento ordenado por los fiscales Alejandro Mattar e Ignacio Achem. Según confirmaron fuentes judiciales, el hombre habría confesado haber realizado el llamado intimidante.

Cunando las fuerzas federales llegaron a su domicilio, el hombre protagonizó un gran escándalo, insultó y amenazó a periodistas que se encontraban en el lugar, según informaron medios locales. Esposado y apenas de ser llevado a la comisaría, el acusado se mostró molesto porque le sacaban fotos, y expresó: "A estos que sacan fotos hacelos cagar" .

lali amenaza de bomba (1)

El hombre confirmó que hizo la amenaza de bomba y destruyó el celular que usó para la llamada

Durante el allanamiento en la casa del sospechoso, ubicada sobre la avenida Ignacio de la Roza, la Policía secuestró un arma de fuego calibre 22, según informó el Diario de Cuyo. El hombre fue trasladado a la Seccional 34° y quedó a disposición de la Justicia.

Asimismo, se conoció que los fiscales imputaron a Salem por intimidación pública, un delito que puede acarrear penas de prisión. Según trascendió, no se descarta que se le sumen otras figuras agravantes vinculadas a la portación de arma y al contenido del mensaje que realizó.

El propio detenido confirmó ante las autoridades que realizó este llamado y, luego destruyó el teléfono celular utilizado para concretar la intimidación. Esta confesión, sumada al hallazgo del arma, complica el panorama procesal del acusado, quien quedó a disposición de la justicia bajo la supervisión de los fiscales Ignacio Achem y Alejandro Mattar.

lali amenaza de bomba 3

"Hemos puesto un artefacto explosivo ahí en el estadio porque no queremos que actúe esa negra p… kirchnerista. De ustedes depende que no salga gente lastimada" lanzó en un grave mensaje el hombre y se derivó en la actuación inmediata de las fuerzas de seguridad.

Esta frase, además de la amenaza explícita, incluyó insultos de carácter racista y político, lo que intensificó la preocupación de las autoridades y de la opinión pública. Tras la verificación de la amenaza se procedió a una evacuación parcial del público, y una vez descartado cualquier peligro real para los espectadores, el espectáculo pudo comenzar a las 22.30.

¿Qué dijo Lali sobre esta amenaza que recibió?

A días de lo sucedido, la cantante contó cómo vivió la situación en diálogo con el programa "Sálvese Quien Pueda" que se emite por América. "Lo vivimos con tranquilidad porque nos quedamos ahí esperando que nos den información, confiando que la seguridad estaba haciendo lo que tenía que hacer", relató la cantante en diálogo con el reportero del programa.

Sumado a esto contó: "Me preguntaron si me quería ir, les dijo que no porque me parecía que había que esperar ahí como la gente estaba esperando para el show también y eso hice. Me sentía segura y muy bien acompañada".